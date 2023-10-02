Как самостоятельно подстричься дома: результат вас поразит

Если вы хотите сэкономить деньги на походе к парикмахеру, вы вполне можете подровнять свою стрижку и у себя дома. Для этого нужно придерживаться всего нескольких простых правил.

Когда говорится о серьезных изменениях в имидже, здесь лучше довериться профессионалу, однако подравнять стрижку можно и дома. Также вы можете подровнять челку или самостоятельно устранить секущиеся кончики. О том, как сделать это правильно, рассказал Джером, стилист салона Pierre Michel.

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Избегайте кардинальных перемен

Первое, что вы должны знать во время стрижки дома – что-то может пойти не так. Именно поэтому лучшее, что вы можете сделать – не отстригать слишком много волос, чтобы при худшем развитии событий ситуацию мог спасти парикмахер.

Также не стоит пытаться сделать себе новую стрижку, которую никогда раньше не носили. В таких ситуациях гораздо лучше набраться терпения и дождаться визита в салон.

Найдите правильное оборудование

Я бы не рекомендовала использовать ваши обычные домашние ножницы, потому что они будут недостаточно острыми – лезвие слишком толстое, и поэтому вы получите очень неровную линию,

– рассказала Керри Баттерворт, парикмахерша у The Salon Project by Joel Warren в Нью-Йорке.

Здесь ваши кухонные ножницы точно не подойдут. Если вы хотите добиться хорошего результата, вам следует приобрести пару ножниц для стрижки волос. Лучшее, что вы можете купить – это дешевые ножницы для стрижки. Не забудьте и о заколках для волос, которые значительно облегчат вам работу.

Увлажните волосы перед началом

Прежде чем тянуться к ножницам, убедитесь, что вы нанесли на волосы увлажняющие средства. Вы могли не задумываться об этом и увлажненные волосы – лучший способ получить чистый и аккуратный срез, поэтому не стоит пропускать этот шаг.



Увлажнение перед стрижкой очень важно / Фото Pexels

Убедитесь, что подстриглись ровно

Когда вы в конце концов перейдете к стрижке, сначала разделите волосы посередине, а затем, прижав подбородок к груди, разделите волосы на пряди, несколько сантиметров шириной каждое. Подстригайте пряди по одному, сверяя их между собой. Также время от времени отступайте от зеркала подальше, чтобы проверить, правда линия выходит прямой.

Не стоит пытаться воспроизвести стрижку слоями дома самостоятельно, ведь, по всей вероятности, вы терпите неудачу, и вам придется все равно обратиться к профессионалу.