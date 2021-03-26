Самотність погано впливає на організм: що кажуть науковці

Багато з нас почуваються самотніми. Це призводить до суму, втрати мотивації, а часом і до проблем зі здоров’ям. Науковці стверджують, що самотність може мати згубний вплив на наш організм.

Це роз’їдає тіло, як вода скелю – повільно й неухильно. Самотність зношує організм, зменшуючи його здатність розслаблятися, а також змушує нас негативно сприймати реальність.

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Як показали дослідження, соціально ізольовані молоді люди були більш напруженими, ніж ті, які спілкувалися зі своїми однолітками. Тож як саме самотність шкодить нашому організму?

Збільшує рівень стресу

Маркери біологічного стресу часто проявляються у самотніх людей. Коли люди перебувають у стресі, їхній організм виділяє гормони кортизол та адреналін. Вони мобілізують організм, коли людина стикається із короткочасною загрозою, такою як пограбування чи автомобіль, що наближається. Така реакція нервової системи спонукає наше тіло до самозбереження.

Однак, коли ця реакція постійно активується, ці гормони виділяються протягом тривалого часу, що призводить до підвищеного рівня стресу.



Самотність збільшує рівень стресу / Фото pexels

Напружує серце

У самотніх людей, як правило, підвищений артеріальний тиск. Їхні артерії стискаються і стають жорсткішими, тим самим обмежуючи кровотік. Це змушує серце докладати більше зусиль для перекачування крові.

Послаблює імунітет

Також спостерігалося, що в одиноких людей була слабша імунна система через те, що гени, які кодують її на боротьбу з мікробами, працюють не так, як слід.

Тому науковці висунули припущення, що одинокі люди більш схильні до зараження вірусними інфекціями.

Порушує сон

Ще одне дослідження показало, що самотні або соціально ізольовані люди повідомляли про нестабільний сон, впродовж якого вони постійно прокидалися. Цей тип сну, відомий як фрагментований сон, призводить до недосипання та порушення метаболізму тіла, виводячи гормонові цикли з рівноваги. Однак варто зауважити, що більшість таких досліджень проводили на літніх людях.



Самотність призводить до порушення сну / Фото pexels

Спілкування – найкращий рецепт від самотності. Оточіть себе щасливими людьми і станьте тими, хто може ділитися своєю любов’ю з іншими, тим самим рятуючи їх від самотності.