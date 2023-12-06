5 швидких кроків, що допоможуть схуднути всього за два тижні

Можливо, через кілька тижнів на вас очікує велика подія, на якій ви хочете виглядати якнайкраще? Тоді програма зі здорового схуднення може бути найкращим варіантом для вас.

Насправді не існує чарівного зілля, яке зробить вас стрункими за кілька тижнів, адже довгострокове схуднення не зводиться тільки до дефіциту калорій. Також ви повинні побудувати м'язи, а це важко зробити за такий короткий період. Та докторка медичних наук Вероніка Джонсон поділилася порадами щодо того, як втратити трохи ваги за два тижні здоровим способом.

Цікаво 2 популярні напої на сніданок можуть "руйнувати мозок": попередження лікаря

Поставте реалістичну мету

Мати мету дуже важливо, коли ви збираєтеся худнути, проте вам буде легше залишатися змотивованими та зосередженими, якщо ця мета буде досить реалістичною. Тож навіть якщо загалом ви хочете скинути 10 кілограмів, буде непоганим варіантом спершу спробувати скинути пів кілограма чи кілограм.

Навіть два кілограми на тиждень, згідно з даними клініки Мейо, можна схуднути завдяки дисципліні та відданості. Втім, Якщо ви спробуєте скинути більше, це буде не тільки нереально, але й нездорово.

Займіться підрахунком калорій

Для того, щоб схуднути, вам потрібно створити дефіцит калорій, тож буде непогано визначити норму калорій на добу. Щоб дізнатися їхню оптимальну кількість, вам варто врахувати і свій рівень метаболізму (швидкість, з якою тіло спалює калорії), та рівень загальної фізичної активності.

Зважайте й на те, що потреба в калоріях залежить і від статі, і від генетики, рівня метаболізму та стану здоров'я. Якщо ви відчуваєте, що вам не вистачає цих калорій, додайте більше їжі, адже в іншому випадку схуднення не буде здоровим.

Будьте стратегічними щодо їжі

Звісно, кількість прийомів їжі на день залежить від ваших вподобань та розкладу, та більшість експертів вважають, що п'ять або шість невеликих прийомів їжі протягом дня допоможуть вам тримати апетит під контролем та запобігати переїданням під час їжі.

Не забувайте їсти сніданок, адже він дуже важливий для того, щоб згодом мати здоровий, а не надмірний апетит. З іншого ж боку, чимало людей вважають, що стратегія з меншою кількістю прийомів їжі підходить для них краще.

Головне – уникайте перекусів протягом дня.

Пийте більше води

Навіть незначне зневоднення може призвести до того, що ваше тіло буде затримувати воду, а ви виглядатимете роздутими. Окрім того, ви могли про це не знати, проте чимало людей плутають спрагу з голодом, і зневоднення може також призвести до споживання зайвих калорій.



Кожного дня потрібно споживати багато води / Фото Pexels

Окрім того, уникайте того, щоб втамовувати спрагу солодкими напоями. Натомість намагайтеся пити рекомендовану норму води – тобто 8 склянок на день.

Рухайтеся

Звісно, не менш важлива частина схуднення – це тренування, які допомагають спалювати більше калорій. Для того, щоб ефективно втрачати вагу, вам потрібно займатися фізичною активністю хоча би 150 хвилин на тиждень. Іншими словами, вам варто тренуватися по пів години 5 днів з 7.

Одні з простих способів виконати цю норму – добиратися на роботу на велосипеді, робити перерви в роботі для швидких прогулянок та включити до розпорядку дня силові тренування.