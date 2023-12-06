5 быстрых шагов, которые помогут похудеть всего за две недели

Возможно, через несколько недель вас ожидает большое событие, на котором вы хотите выглядеть как можно лучше? Тогда приложение по здоровому похудению может быть лучшим вариантом для вас.

На самом деле не существует волшебного снадобья, которое сделает вас стройными через несколько недель, ведь долгосрочное похудение не сводится только к дефициту калорий. Также вы должны построить мышцы, а это трудно сделать за столь короткий период. И доктор медицинских наук Вероника Джонсон поделилась советами по поводу того, как потерять немного веса за две недели здоровым способом.

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Поставьте реалистичную цель

Иметь цель очень важно, когда вы собираетесь худеть, но вам будет легче оставаться мотивированными и сосредоточенными, если эта цель будет достаточно реалистичной. Так что даже если вы хотите сбросить 10 килограммов, будет неплохим вариантом сначала попытаться сбросить пол килограмма или килограмм.

Даже два килограмма в неделю, согласно данным клиники Мэйо, можно похудеть благодаря дисциплине и преданности. Впрочем, если вы попытаетесь сбросить больше, это будет не только нереально, но и нездорово.

Займитесь подсчетом калорий

Чтобы похудеть, вам нужно создать дефицит калорий, поэтому будет неплохо определить норму калорий в сутки. Чтобы узнать их оптимальное количество, вам следует учесть свой уровень метаболизма (скорость, с которой тело сжигает калории), и уровень общей физической активности.

Учитывайте и то, что потребность в калориях зависит и от пола, и от генетики, уровня метаболизма и состояния здоровья. Если вы чувствуете, что вам не хватает этих калорий, добавьте больше еды, ведь в противном случае похудение не будет здорово.

Будьте стратегическими в отношении еды

Конечно, количество приемов пищи в день зависит от ваших предпочтений и расписания, и большинство экспертов считают, что пять или шесть небольших приемов пищи в течение дня помогут вам держать аппетит под контролем и предотвращать переедание во время еды.

Не забывайте есть завтрак, ведь он очень важен для того, чтобы иметь здоровый, а не чрезмерный аппетит. С другой же стороны, многие считают, что стратегия с меньшим количеством приемов пищи подходит для них лучше.

Главное – избегайте перекусов в течение дня.

Пейте больше воды

Даже незначительное обезвоживание может привести к тому, что ваше тело будет задерживать воду, а вы будете выглядеть раздутыми. Кроме того, вы могли об этом не знать, однако многие люди путают жажду голода, и обезвоживание может также привести к потреблению лишних калорий.



Каждый день нужно потреблять много воды / Фото Pexels

Кроме того, избегайте утолять жажду сладкими напитками. В то же время старайтесь пить рекомендованную норму воды – то есть 8 стаканов в день.

Двигайтесь

Конечно, не менее важная часть похудения – это тренировки, помогающие сжигать больше калорий. Для того чтобы эффективно терять вес, вам нужно заниматься физической активностью хотя бы 150 минут в неделю. Другими словами, вам следует тренироваться по пол часа 5 дней из 7.

Одни из простых способов выполнить эту норму – добираться на работу на велосипеде, перерывы в работе для быстрых прогулок и включить в распорядок дня силовые тренировки.