Як схуднути за допомогою теплої води з лимоном: поради дієтологині

Тепла вода з лимоном – потужний інструмент для схуднення та підтримки ідеальної ваги. Також дієтологи переконані, що саме цей напій допомагає боротися з переїданням, розганяє метаболізм та покращує стан шкіри.

Джерело: Healthshots

Підтримання водного балансу – ідеальний спосіб залишатися в бажаній формі. Принаймні саме в цьому переконані дієтологи. На їхню думку, нагрівання води перед вживанням має безліч переваг для роботи травлення, шкіри та волосся. Про основні із них – далі.

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Дієтологиня Маніша Чопра переконана, що для підтримки здоров'я, слід випивати 6–8 стаканів теплої води.

Коли ми п’ємо теплу воду, тіло змінює температуру та активізує обмінні процеси. Це допомагає скинути зайві кіло, а завдяки відчуттю "наповненості шлунка", нам легше контролювати вживання додаткових калорій та не переїдати.

Не лише схуднення

Окрім прискорення метаболізму, тепла вода славиться й іншими неймовірними ефектами, які допомагають почуватися краще.

1. Вживання теплої води допомагає позбутися закрепів

Тепла вода допомагає полегшити та запобігти закрепам. Якщо почати свій ранок, випивши склянку теплої води, ви покращите роботу перистальтики, що, своєю чергою, зменшує наслідки закрепу.

2. Тепла вода пришвидшує лікування болі у горлі

Тепла вода не лише допомагає підтримати баланс рідини в організмі (що неймовірно важливо під час застуди), але й розріджує мокротиння, заспокоює кашель та покращує дренаж. Таким чином рясне пиття прискорює лікування нежиті та болі у горлі. Щоб посилити заспокійливий ефект напою – додайте в нього чайну ложку меду та листя м'яти.

3. Тепла вода виводить токсини

Практично кожна голлівудська зірка починає ранок зі склянки теплої води за пів години до прийомів їжі. І ось чому. Підігріта вода з лимоном розщеплює жирові відкладення на молекули та прискорює їх спалювання.

Тепла вода впливає на ліпідні процеси на стегнах, животі та сідницях. Це особливо корисно, якщо ви любите їсти шкідливу їжу та помічаєте, що на вашому тілі почали утворюватися "проблемні зони". Потрапляючи в організм, тепла вода починає активне очищення травної системи, що допомагає позбутися токсинів та не допустити їх подальшого накопичення.

4. Вода покращує стан шкіри

Якщо пити теплу воду з лимоном хоча б раз в день, можна помітити її позитивний вплив на шкіру обличчя і тіла, адже тепла вода стимулює потовиділення, яке очищає пори епідермісу.