Для організму вода важливіша за їжу. Тож відмова від неї здатна спровокувати ряд серйозних порушень. Що відбудеться з тілом, якщо ви зовсім перестанете пити воду? Розповідаємо про всі побічні ефекти, які очікують на вас через 5 годин, добу та кілька днів відмови.

Щоб забезпечити тілу правильне функціонування, йому необхідна вода. Це пов’язано з тим, що ми постійно виділяємо вологу разом з потом та через сечовипускання, повідомляє Корисно 24. Щоб компенсовувати втрачені запаси, важливо вчасно відновлювати баланс рідин.

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Відмовившись від рідини, можна прожити лише декілька днів. Протягом всього періоду відмови у вас спостерігатимуться ознаки зневоднення. Це пов’язано з тим, що вода становить 60% ваги дорослої людини. У дітей цей показник становить 75%.



Чому важливо пити воду / Фото Pexels

Точна кількість часу, протягом якого ви зможете протриматися без води залежить від кількох факторів:

умов навколишнього середовища

рівня активності

віку

стану здоров'я

ваги

прийомів їжі

Ці фактори впливають на те, як ваш організм використає накопичену воду. Скажімо, у жаркому кліматі тіло потітиме, а при діареї чи блюванні – отримана волога моментально покине організм. Ви також використаєте більше води, якщо тренуєтесь.

Крім того, в деяких продуктах, які ви споживаєте буде більше води, ніж в інших. Вода також надходить в організм з чаєм та соками. Проте існують напої, які сприяють зневодненню (алкоголь, енергетики кофеїновмісні чаї та алкоголь).

Одне із досліджень дійшло до висновку, що людина не може прожити без їжі та води більше ніж 8–21 день. Лежачі люди, які витрачають мало енергії, проживають без води до кількох тижнів.



Алкоголь сприяє зневодненню / Фото Pexels

Оскільки споживання води є настільки важливим для здоров'я, Інститут медицини Національних академій рекомендує жінкам вживати 2,7 літра води, чоловікам, своєю чергою, необхідно отримувати 3,7 літра води. Ця рекомендація враховує не лише просту воду, але й рідини, які надходять в організм з їжі, чаю та соку. Розрахунок призначається для здорових людей, які ведуть активний спосіб життя та живуть в помірному кліматі.

Що станеться з тілом, якщо ви не будете пити воду

Людське тіло налаштоване таким чином, що ми повинні щодня поповнювати запаси води. Без її достатньої кількості, в організмі розпочнуться суттєві зміни: порушиться кровообіг, погіршиться стан нирок та мозку.

5 годин без води

Людина відчує спрагу і дискомфорт. Доведеться докладати більше зусиль, щоб пересуватися. Збільшиться пульс, а також порушиться концентрація уваги.

Доба без води

Людина відчує головний біль та запаморочення. В організмі виникають проблеми з кровообігом.

Друга доба без води

До перерахованих симптомів додається задишка, проблеми з ходьбою і мовою. Спостерігається оніміння кінцівок, зниження розумової активності. Стан наближається до критичного.



Що відбувається з організмом без води / Фото Pexels

Після 48 годин

Дефіцит води стає критичним: з'являються галюцинації, проблеми зі слухом і зором. Порушується стан шкіри.

Понад 3 дні

Дефіцит вологи становить від 11 –20% в розрахунку на масу тіла. Якщо нестача води перейде за межу більше ніж 20% відсотків – людина вмирає. Смерть від дефіциту рідини супроводжується судомами, опухлістю язика та болісним сечовипусканням.

Нестача води також вплине на інші функції організму. Без достатнього споживання води:

ваш організм припинить повноцінну терморегуляцію,

у вас виникне електролітний дисбаланс,

ваші суглоби припинять повноцінне функціонування,

ваш мозок почне набрякати,

у вас порушиться артеріальний тиск.

Їжа теж зволожує організм

На щастя, ми отримуємо рідину не лише з напоїв. Приблизно 20% води поступають в організм разом з їжею.

Найбільше води включають фрукти та овочі:

диня,

полуниця,

кавун,

листя салату,

капуста,

селера.

Також велика кількість рідини міститься в:

йогурті,

сирі,

макаронах,

креветках,

лососі,

курячій грудці.

Вживання продуктів з високим вмістом води допоможе подолати спрагу та запобігти зневодненню.