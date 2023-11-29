Як швидко запам'ятовувати багато інформації: 4 дієві техніки

Запам'ятовувати велику кількість інформації у короткі терміни, особливо, коли ви готуєтеся до іспитів, може бути дуже непросто. Втім, існують деякі техніки, які можуть вам допомогти.

Якщо ви стикаєтеся з проблемою, що вчите матеріал протягом довгого часу, але у вашій голові залишається пустота, вам варто спробувати деякі методи запам'ятовування, які вже допомогти багатьом людям. Про деякі з них розповіла нейробіологиня Дафна Шохамі.

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Акроніми та акровірші

Акроніми та акровірші – це дуже корисний засіб запам'ятовування інформації. Особливо це дієво, якщо важливо не тільки вивчити терміни, але й запам'ятати їхній порядок. для цього вам потрібно вигадати нове слово або групу слів, і кожна перша літера слова починатиметься з першої літери терміна, який вам потрібно вивчити.

Наприклад, якщо ви хочете запам'ятати кольори веселки, ви можете скористатися фразою "чапля осінь жде завзято, буде сани фарбувати". У кожному слові цього речення зашифрований один з кольорів веселки.

Музична мнемотехніка

Якщо ви знаєте напам'ять усі пісні улюбленого виконавця, але забуваєте, що вам потрібно купити у магазині, на це є просте пояснення. Захопливі пісні запам'ятовуються значно легше, ніж довга низка безглуздих слів та літер.



Запам'ятовувати багато інформації можна за допомогою музики / Фото Pexels

Тож наступного разу, коли вам знадобиться щось запам'ятати, спробуйте поєднати інформацію з мелодією, яку ви вже знаєте.

Римована мнемотехніка

Як і музична мнемотехніка, римована використовує зручні і привабливі ритми та візерунки, щоб зробити запам'ятовування простішим. Для того, щоб застосувати цей метод, вам потрібно закінчувати кожен рядок інформації римою.

Це допоможе вам швидко і надовго запам'ятати складну інформацію.

Створіть палац пам'яті

Ця техніка дещо складніша за попередні, але також може допомогти вам. Для цього вам потрібно подумки нанести на уявну карту зображення, що представлятимуть інформацію.

Ось як створити та використовувати власний палац пам'яті.

Оберіть свій палац пам'яті. Для цього важливо обрати простір, який вам дуже добре знайомий. Це може бути будинок вашого дитинства чи маршрут, яким ви йдете на навчання чи на роботу.

Визначіть різні місця у цьому палаці. Подумки пройдіться цим місцем та оберіть різні місця, де ви можете розмістити унікальні зображення. Цими місцями може бути шафа для одягу, лампа, ліжко чи будь-що інше.

Призначте зображення певним місцям. Припустимо, вам потрібно запам'ятати список покупок. Подумки розмістіть яскраве зображення кожного предмету з цього списку на обраних вами місцях. Що жвавіше і епатажніше ваша уява змалює ці зображення, то більше шансів, що ви нічого не забудете. Наприклад, якщо вам потрібно купити печиво, уявляйте, що лапма у спальні балансує на величезній горі печива і так далі.

Так, ця техніка може здатися вам надзвичайно абсурдною, проте вона справді працює. Саме її використовує п'ятиразовий чемпіон США з пам'яті Нельсон Делліс для того, щоб швидко запам'ятовувати послідовність колоди карт.