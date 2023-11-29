Нейропсихологиня Розмарі Манфреді каже, що те, як довго ми можемо залишатися зосередженими на завданні чи занятті передбачає нашу концентрацію та здатність протистояти відволікаючим факторам.

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Доктор психологічних наук додає, що увага дозволяє нам зосередитися на задачі, аби ми могли виконати її ефективно та результативно. Відповідно концентруючи свою увагу ми зможемо довести своє завдання до кінця.

Коли у нас виникають труднощі із концентрацією уваги, виконання завдань може зайняти набагато більше часу. У нас може бути багато розпочатих справ, але лише небагато з них завершено до кінця. Покращення концентрації уваги може допомогти підвищити ефективність завдання та його завершення,

– додала Розмарі Манфреді.

Що впливає на нашу концентрацію

Наша увага скорочується тоді, коли ми відчуваємо стрес. Через зовнішні подразники порушується концентрація.

Також істотно впливає на концентрацію уваги сон, який має вирішальне значення для функціонування мозку. Недостатня кількість сну може істотно вплинути на наше незосередження на завданнях.

Фізичні вправи є дуже важливими, адже впливають на нашу здатність концентруватися. Вправи не лише покращують настрій, але й наше навчання та увагу.



Концентрацію уваги можна підвищити / Фото Genius Space

Поради для концентрації уваги

Достатня кількість сну

Якісний сон має стати вашим головним пріоритетом. Сон має вирішальне значення для уваги. Якщо ви виробите графік сну та будете лягати спати й прокидатися в один і той же час, то зможете значно покращити концентрацію уваги.

Зменшення стресу

Якщо позбудетеся стресової ситуації, то помітите, як збільшиться ваша концентрація уваги. Якщо відчуваєте вигорання на роботі – візьміть відпустку. Вільний час присвятіть медитації або займайтеся тими справами, які допомагають вам позбутися негативних думок.

Погода чи пора року не повинні впливати на гарне самопочуття. Для покращення дренажної функції спробуйте Галіум-Хеель – лікарський засіб у вигляді крапель імуномодулювальної, дезінтоксикаційної та протизапальної дії. Подбайте про своє здоров’я та рідних!

Робіть перерви

Нейропсихолог каже, що регулярні перерви здатні покращити нашу концентрацію. Все це відбувається тому, що наш мозок перезаряджається і отримує нову енергію для відновлення завдання.

Обмежте все, що вас відволікає

Всі ми стикаємося з факторами, які можуть нас відволікати. Саме вони перешкоджають нашій здатності концентруватися. Встановіть собі таймер на 25 хвилин основної роботи, а тоді робіть на 5 хвилин перерву. Результат від такої техніки ви помітите одразу.