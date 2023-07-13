Це допоможе вам заснути всього за 2 хвилини

Ви, ймовірно, вже стикалися з такою проблемою: ви дуже втомлені, проте коли лягаєте спати, просто лежите годинами. Це можна легко виправити за допомогою кількох вправ.

Якщо щоночі ви витрачаєте багато часу на те, щоб заснути, спробуйте деякі техніки релаксації чи вправи на візуалізацію. Також може допомогти покращення гігієни сну.

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Спробуйте військовий метод

Ви не повірите, але існують практики, які допоможуть заснути вам не те що за лічені хвилини – за секунди! Під час Другої світової війни британські льотчики розробили техніку релаксації, яка дозволяє заснути всього за 10 секунд.

Для того, щоб поринути в сон, спершу розслабте все обличчя, включаючи м'язи рота. Руки потрібно опустити збоку від тіла та опустити плечі.

Потім видихніть, розслабивши грудну клітину, ноги, стегна та литки. І головне – очистіть свій розум на 10 секунд, уявивши приємну сцену. Якщо це не спрацює, спробуйте "не думати" ще 10 секунд.

Деякі дослідження припускають, що для лікування безсоння перш за все потрібно подбати про гігієну сну та релаксацію, а вже потім вдаватися до медикаментів. Існують кілька методів засинання, які можуть зайняти в вас кілька хвилин.

Дихання 4 – 7 – 8

Ця техніка використовує візуалізацію та медитацію, проте її не радять практикувати людям, які хворіють на астму, адже вона може погіршити симптоми захворювання.

Для того, щоб виконати цю техніку, вам потрібно злегка розкрити рот і видихати з легким свистячим звуком. Вдихати радять через ніс протягом чотирьох секунд.



Медитація може допомогти вам заснути / Фото Pexels

Далі – найважливіша частина практики: ви маєте затримати дихання на 7 секунд, а потім протягом 8 секунд видихати зі свистячим звуком.

Прогресивне розслаблення м'язів

Цей метод, який інакше ще називають глибоким розслабленням м'язів, може допомогти вам швидко заснути. Суть полягає в тому, щоб по черзі навмисно напружувати м'язи, а потім розслабляти їх. Ці прості рухи допоможуть заспокоїти ваше тіло.

Спершу підніміть брови якомога вище і затримайте їх у такому положенні на 5 секунд. Потім опустіть їх і відпочиньте 10 секунд. Широко посміхніться, щоб відчути напругу в щоках, а через 10 секунд знову розслабте обличчя.

Таким чином напружуйте по черзі різні м'язи всього тіла, а потім максимально розслабляйте їх. В процесі зосередьтеся на тому, наскільки важким здається ваше тіло.