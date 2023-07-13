Якщо ви хочете протягом літа скинути кілька кілограмів, необов'язково обмежувати себе в усіх напоях та їжі. Потрібно тільки підібрати ті, що позитивно вплинуть на ваше здоров'я – наприклад, соки чи чаї.

Цікаво Банани чи яблука: який фрукт більш корисний для здоров'я

Що потрібно пити для схуднення

Звісно, найкращим напоєм для втрати ваги є вода, адже вона не містить калорій і може підтримувати ваш організм зволоженим. Окрім того, вода насичує вас, і це допоможе уникнути переїдання.

Експерти радять пити воду щодня, адже саме вона необхідна для функціонування всього організму. Натомість її нестача може спричинити серйозні проблеми зі здоров'ям. Та допоможе схуднути не тільки вода, але й запашний зелений чай.

Цей напій містить катехіни та кофеїн – дві сполуки, що значно прискорюють метаболізм. А кофеїн до того ж допомагає спалювати жир та збільшити кількість калорій, які ви спалюєте у стані спокою. Дослідження показали, що ті люди, які під час схуднення пили зелений чай, досягли кращих результатів за тих, хто його не пив.



Зелений чай може прискорити метаболізм / Фото Pexels ​

Корисним може бути й чорний чай, адже він насичений антиоксидантами, зокрема поліфенолами, які знижують ризик ожиріння. Також цей напій знижує засвоєння організмом жирів та цукру, і це сприяє втраті ваги.

Існує міф, що молочні продукти негативно впливають на вагу, проте це неправда. Якщо ви прагнете схуднути, ви можете додати до свого щоденного раціону кефір, і дуже скоро помітите результат на своїй фігурі. Це відбувається через велику кількість пробіотиків у ньому.

Доведено, що пробіотики зменшують вагу та жир на животі завдяки ролі, яку вони відіграють у резистентності до інсуліну, спаленні та накопиченні жиру,

— поділився дієтолог Ерін Кенні.

Якщо ж ви полюбляєте випити вранці чашку кави, не поспішайте відмовлятися від цього напою, адже він також знижує апетит та збільшує кількість спалених протягом дня калорій.

Нещодавнє дослідження показало, що дорослі, які протягом 24 тижнів пили по 4 чашки кави на день, втратили по 4% жиру. Втім, пити цей напій потрібно обережно, адже у великій кількості він може призвести до проблем зі здоров'ям.

А щоб отримати не тільки задоволення, але й велику кількість поживних речовин, спробуйте протягом літа пити більше овочевих соків. Вони містять чимало клітковини та викликають зниження лептину – гормону, що пов'язаний з ожирінням.