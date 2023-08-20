Часто спроби заснути вночі є доволі неприємними. Окрім того, безсоння шкодить нашому здоров’ю. З’ясувалося, що заснути можна швидко і безболісно, якщо перед сном випити чашку ромашкового чаю.

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Ромашковий чай

Про розслабляючий чай з ромашки чули всі, але часто ми забуваємо про нього, хоча важливо зробити вживання чаю перед сном – корисною звичкою. Ромашковий чай подарує вам відчуття спокою та допоможе заснути.

"Ромашковий чай – популярний напій, що сприяє спокійному сну через його заспокійливу дію", – зазначає дієтологиня Крутика Нанаваті.



Ромашковий чай допоможе заснути / Фото з Вікіпедії

Вона зазначає, що цей трав'яний напій містить особливий антиоксидант під назвою апігенін, який розслаблює тіло і мозок. Апігенін взаємодіє з певними рецепторами мозку, викликаючи почуття розслаблення та зменшуючи безсоння.

Щоб добре спати – заваріть чашку ромашкового чаю приблизно за 1 годину до сну. Додайте ще до здорової звички перед сном медитацію та обмежте користування гаджетами. І хоча ромашковий чай не може вирішити всі ваші проблеми зі сном і не є панацеєю від безсоння, втім він може допомогти вам розслабитися перед сном.