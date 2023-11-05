Ці 3 поради допоможуть вам краще спати під час хвороби

Якщо під час застуди ви протягом довгого часу не можете заснути, відчуваєте важкість, запаморочення чи закладеність у носі, вам варто вдатися до кількох трюків, щоб нарешті добре відпочити вночі.

Боротьба із хворобою може бути непростою, і хороший, глибокий сон для цього просто-таки необхідний. Та якщо ви постійно кашляєте, чхаєте і боретеся з лихоманкою, відпочити не дуже легко. Лікарка Анджела Холлідей-Белл розповіла, що потрібно робити у таких випадках.

Цікаво Що відбувається з тілом, коли ви їсте суп: чи справді він такий корисний

Тримайте спальню прохолодною

Холодна температура точно допоможе вам спати спокійніше та сприяє кращому швидкому сну. А якщо у вашій спальні буде надто спекотно, це може призвести до того, що ви будете крутитися та довго не зможете заснути.

Ідеальна температура для сну – це приблизно 20 – 22 градуси за Цельсієм.

Змініть простирадла

Коли ви хворієте, ви досить багато пітнієте, тож ваші простирадла точно будуть просочені величезною кількістю бактерій. Це точно не піде на користь вашому здоров'ю та видужанню, тож у застуду змінювати постільну білизну потрібно частіше, ніж зазвичай.

Міняти постільну білизну принаймні щотижня важливо, щоб очистити будь-які залишкові бактерії чи віруси, які можуть жити на матеріалі тканини. Тим, хто страждає на алергію чи астму, можливо, доведеться міняти простирадла частіше через пил, що може накопичуватися на простирадлах і викликати загострення симптомів,

– розповів експерт зі сну Майкл Бреус.



Чисті простирадла дуже важливі для міцного сну / Фото Pexels

Не змішуйте ліки

Вам може здатися, що випити подвійну дозу ліків від застуди – це корисна ідея, проте це точно не так. Змішування ліків може призвести до проблем не тільки зі здоров'ям, але і засинанням. Пам'ятайте і про побічні ефекти, які можуть проявитися, якщо ви змішаєте медичні препарати.

Щоб залишатися в безпеці, завжди читайте інструкцію до ліків та порадьтеся з фармацевтом чи лікарем, якщо вам потрібно поєднати кілька медикаментів.