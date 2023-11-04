Звісно, оцінити всі супи разом дуже складно, адже всі вони мають різні рецепти та складаються з різних інгредієнтів. Та ось що точно відомо: домашні супи будуть більш корисними, адже у ресторанах до них додають чимало натрію та насичених жирів. Про користь і недоліки супів розповіла дієтологиня Олівія Тарантіно.

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Покращиться здоров'я кишківника

Якщо в супах, які ви готуєте, багато овочів, вони точно позитивно вплинуть на здоров'я вашого кишківника.

Суп, наповнений овочами, чудово підходить для вашого кишківника кількома способами. Це додає більше клітковини до раціону, що чудово сприяє травленню та насиченню, а багато овочів, які зазвичай містяться в супах, наприклад, цибуля, містять пребіотичну клітковину,

– поділилася дієтологиня Меггі Міхальчик.

Овочі у супі корисні не тільки через наявність у них клітковини; вони також можуть допомогти урізноманітнити корисні бактерії у вашому кишківнику, які згодом будуть підтримувати його здоровим.

Ви отримаєте додатковий білок

Тарілка супу, звісно ж, буде настільки поживною, наскільки поживними є інгредієнти, які ви у нього покладете. Та чимало рецептів містять продукти, які точно будуть корисні для вашого організму. Якщо ви додаєте до страви м'ясо курки, тушковану яловичину чи свинину – це чудовий спосіб отримати додатковий білок.

Суп може бути значним джерелом білка, особливо якщо його готують на кістковому бульйоні замість солоної води, яку ви часто отримуєте в консервованому супі,

– розповіла дієтологиня Елізабет Ворд.

Ви не завжди будете ситими

Вам може здатися, що тарілка супу на обід – це достатньо, проте в деяких випадках це не так. Втім, якщо ви хочете обмежити свій прийом їжі одним тільки супом, ви маєте переконатися, що він достатньо поживний.



Суп може не містити усіх потрібних корисних речовин / Фото Pexels

Це означає, що в ньому має бути досить багато овочів, м'яса, крупи тощо. Також в ваших супах має бути вдосталь білка та складних вуглеводів, а чимало таких страв не містять останньої поживної речовини.

Ви споживаєте багато натрію

Супи можуть бути не надто корисними для деяких людей, адже в них може бути чимало насичених жирів та натрію. В середньому доросла людина не має споживати більше, ніж 2300 міліграмів натрію на день, та в звичайній банці курячого супу з локшиною вже можна знайти 890 міліграмів цієї речовини на порцію.

Для того, щоб ліквідувати цю проблему, переконайтеся, що у ваших супах вдосталь води та інших поживних речовин. Особливо важливо це зробити, якщо ви чутливі до солі.