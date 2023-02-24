Відмовити у проханні улюбленим онукам – це ще те випробування. Тож доводиться потакати усім захцянкам, навіть якщо ті можуть нашкодити.

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Як бабусі та дідусі негативно впливають на онуків

Дослідники з Американської асоціації стоматологів провели опитування і вияснили, хто ретельно готує та навчає їхніх майбутніх клієнтів. Вияснилось, що професійними амбасадорами солодкого є 72% бабусь та дідусів, які щедро балують онуків шкідливою їжею та напоями.

У списку улюблених ласощів опинились карієсогенні продукти та напої. Серед них, зокрема, газовані напої, соки, хлібобулочні вироби та цукерки. Вчені трьох університетів – Піттсбурзького, Університету Західної Вірджинії та Мічигану – провели дослідження серед 126 матерів, аби вияснити, які фактори вплинули на те, щоб жінки нарешті наважились поговорили зі своїми батьками про годування онуків солодощами.



Бабусі та дідусі перегодовують внуків солодким / Фото Pexels

Спонукати до такої бесіди може низка факторів:

частота спілкування з онуками;

залежність матерів від своїх батьків;

співвідношення солодкої їжі та напоїв, які дозволені та придбані бабусями та дідусями;

загальний стан стосунків між матерями та батьками.

Карієс є найпоширенішою хронічною дитячою хворобою і може спричинити невиправданий біль, а також проблеми з розмовою, їжею, іграми та навчанням. Згодом дієта з надлишковим додаванням цукру піддає дітей підвищеному ризику серцево-судинних захворювань і ожиріння,

– попереджає дослідник та стоматолог Хенаро Ромо.

Експерти Американської стоматологічної асоціації попереджають, що зі зростанням кількості спожитих солодощів пропорційно зростають і ризики розвитку карієсу. Все тому, що бактерії у ротовій порожнині харчуються кислотою, яку продукує цукор. Це й зумовлює легкий доступ до зубної емалі та її пошкодження.

Ще одне опитування, у якому взяло учать 1002 людини, показало, що 68% вважають, що діти вживають більше солодкої їжі та напоїв, перебуваючи зі своїми бабусями та дідусями, ніж вдома.

Стоматолог рекомендує провести бесіду зі своїми батьками та запропонувати корисніші альтернативи дітям: замість солодких напоїв – молоко, а замість цукерок – шоколад. Уникнути наслідків допоможе і правильна гігієна: дітям варто чистити зуби зубною пастою з вмістом фтору двічі на день, щодня користуватися зубною ниткою та регулярно відвідувати стоматолога.