У Великій Британії низка компаній перейшла на скорочений робочий тиждень. За цим уважно стежили науковці й дійшли позитивного висновку. Розповідаємо, якого саме.

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Скорочений робочий тиждень впливає на сон

Дослідження, у якому взяла участь 61 британська компанія, організував 4 Day Week Global у співпраці з вченими Бостонського коледжу та Кембридзького університету. Учасники експерименту пів року працювали всього 4 дні на тиждень і потім ділились своїми враженнями.

Перші результати приємно вразили – 40% з 2900 працівників відзначили, що якість їхнього сну стала кращою. Водночас 45% людей не відчули жодних змін, а 15% заявили про погіршення сну.



Працювати можна і 4 дні на тиждень / Фото Pexels

Цікаво: аж 92% компаній-учасниць дослідження (56 із 61) ухвалили рішення продовжити роботу в чотириденному режимі, при цьому не змінюючи розмір заробітньої плати.

Британський експеримент не був першим в історії. Раніше до цього вдались ісландці протягом 2015 – 2019 років. Тоді в дослідженні взяли участь близько 2500 осіб, що становить 1% працездатного населення країни.

Більшість учасників говорила про позитивний вплив, адже вони отримали баланс між роботою та особистим життям. Зокрема, вдалось приділяти більше часу собі й для спілкування з друзями та рідними.