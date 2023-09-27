9 способів зробити так, щоб в квартирі завжди пахнуло: легкі та прості методи

Запах – це перше на що реагуватимуть гості, які зайдуть у вашу оселю. Спробуйте використати кілька дієвих методів, які нанадуть вашій квартирі приємних ароматів.

На думку хіміка та блогерки Алексіс Рочестер, приємно пахнучого будинку найкраще досягти, застосовуючи багатоетапний підхід до проблемних областей.

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Деякі місця у вашому будинку, такі як сміття або туалетний лоток, можуть непропорційно сприяти появі неприємних запахів, тому дуже важливо приділяти цим місцям особливу увагу.

Приберіть поганий запах сміття

Смердюче сміття може бути причиною стійких запахів, що розносяться по всьому будинку. А ще залишки їжі можуть спровокувати появу дрозофілів. Щоб сміття не видавало неприємних запахів, додайте кілька крапель ароматної ефірної олії на дно бака для сміття, перш ніж застелити його сміттєвим пакетом. Алексіс Рочестер любить додавати ефірну олію сосни.

Для кращої ефективності боротьби із запахом вона рекомендує змішати в розпилювачі 2 чайні ложки лимонної кислоти, півсклянки води, 10 крапель олії чайного дерева та 20 крапель ефірної олії сосни. Розпилюйте на дно сміттєвого бака цю суміш кожного разу після того, як виносите сміття.

Лимонна кислота від смороду

Якщо вам треба очистити неприємні запахи, такі як унітаз чи відро для сміття, то замість харчової соди та оцту, приготуйте побутові засоби для чищення з лимонною кислотою на додачу до мила і води, щоб очистити будинок і видалити сморід.

Освіжіть прання

Зміцніть дію прального порошку, додавши краплю лимонної олії. Всього одна крапля наповнить ваш одяг приємним запахом, а заодно додасть запаху ванній кімнаті.



Ефірна олія покращить запах свіжого одягу / Фото Pexels

Додайте лимон в посудомийну машину

Лимон чудово бореться з неприємним запахом. Киньте кілька скибочок у посудомийну машину. Гаряча вода посилить аромат олій у шкірці лимона і вся ваша кухня буде пахнути цитрусовими.

Очистіть мікрохвильову піч лимоном

Щоб стерти залишки запахів та залишити свіжий цитрусовий аромат в мікрохвильовці вам знадобиться невелика миска для мікрохвильової печі, чашка води, чашка оцту, лимон та тканина з мікрофібри.

Алексіс Рочестер радить змішати в мисці воду та оцет. Потім розрізати лимон навпіл і вичавити сік в іншу чашку або контейнер, щоб зберегти його на майбутнє. Вам потрібна лише цедра лимона, яку треба кинути в миску з розчином оцту. Поставте миску в мікрохвильову піч та увімкніть її на 10 хвилин.

Коли вода закипить, а всередині мікрохвильової печі утвориться пара, ваша кухня наповниться заспокійливим запахом. Крім того, пара дозволить вам легко протерти стінки мікрохвильової печі тканиною.

Розкладіть чайні пакетики у шафах та ящиках

Чайні пакетики з ароматними травами та листям вберуть затхлий запах і поширять свіжий аромат у ящику для шкарпеток чи шафі для зберігання речей.



Чайні пакетики приберуть поганий запах з шафи / Фото Pexels

Цеолітове каміння від домашніх улюбленців

Домашні улюбленці можуть залишати неприємний запах, якого важко позбутися. Усунути запахи допоможе цеолітове каміння. Цеоліти – це гідратовані алюмосилікати, здатні поглинати запахи.

Перед використанням цеолітів очистіть поверхні, килими та інші місця, де може залишатися запах домашніх тварин. Потім покладіть спеціальні камені в миску і залиште їх на столі на кілька днів, щоб вони забрали сморід.

Легкі ароматичні свічки для запаху в оселі

Ароматичні свічки покращують запах вашого будинку. Вибирайте свічки з м'яким ароматом.

Додайте лавандову олію в пилосос

За допомогою одного трюку ви зможете покрити свої килими приємним ароматом під час їх чищення. Треба всього лише додати ароматну олію в миючий фільтр пилососа.