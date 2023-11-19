Що робити, щоб дзеркало у ванній не запотівало: 6 ефективних рішень

Якщо прийняти гарячий душ, то дзеркало у ванній швидко запотіває. Цей аспект є доволі неприємним, особливо, якщо ми зранку поспішаємо і нам необхідне чисте дзеркало. Існує кілька способів, які допоможуть усунути цю проблему.

Прибрати запотівання з дзеркала від пари можна завдяки саморобним рішенням, встановивши спеціальний захист чи придбавши дзеркало, яке не буде запотівати.

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Як захистити дзеркало від запотівання

Допомагають запобігти прилипанню частинок водного конденсату до склядних поверхонь крем для гоління, зубна паста, пральний порошок та мило (кускове чи рідке). Втім іноді це призводить до появи плям на поверхні дзеркала.

Оцтовий розчин

Очистити дзеркало можна за допомогою суміші води та оцту у співвідношенні 1:1. Щоб посилити властивості розчину, додайте кілька крапель мила. Поганий запах від оцту зникне за годину.

Автомобільний віск та засіб проти запотівання дзеркал

Ці засоби також є дієвими проти запотівання дзеркал у ванній кімнаті. Протріть дзеркало ганчіркою, попередньо збризнувши його рідиною.



Запотілого дзеркала у ванній можна позбутися / Фото Pexels

Фен

Увімкніть фен та проведіть по поверхні дзеркала зберігаючи мінімальну відстань. Фен миттєво очистить ваше дзеркало від запотівання.

Гліцерин

Цей засіб допомагає запобігти запотіванню дзеркал від пари в душі. Придбати його можна в аптеці.

Дзеркало із захистом від запотівання

У магазинах ви можете знайти дзеркала, які мають спеціальний захист від запотівання. До таких дзеркал прикріплюється тонкий електричний лист, який надає поверхні дзеркала невелике тепло, усуваючи його запотівання.