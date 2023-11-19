Что делать, чтобы зеркало в ванной не запотевало: 6 эффективных решений

Если принять горячий душ, то зеркало в ванной быстро запотевает. Этот аспект довольно неприятный, особенно, если мы утром спешим и нам необходимо чистое зеркало. Есть несколько способов, которые помогут устранить эту проблему.

Убрать запотевание из зеркала от пары можно благодаря самодельным решениям, установив специальную защиту или приобретя не запотевающее зеркало.

Читайте также Важно знать: при какой температуре стирать вещи, чтобы они не портились

Как защитить зеркало от запотевания.

Помогают предотвратить прилипание частиц водного конденсата к стеклянным поверхностям крем для бритья, зубная паста, стиральный порошок и мыло (кусковое или жидкое). Впрочем, иногда это приводит к появлению пятен на поверхности зеркала.

Уксусный раствор

Очистить зеркало можно смесью воды и уксуса в соотношении 1:1. Чтобы усилить свойства раствора, добавьте несколько капель мыла. Плохой запах уксуса исчезнет через час.

Автомобильный воск и средство против запотевания зеркал

Эти средства также действенны против запотевания зеркал в ванной комнате. Протрите зеркало тряпкой, предварительно сбрызнув его жидкостью.



Запотевшие зеркала в ванной можно лишиться / Фото Pexels

Фен

Включите фен и проведите по поверхности зеркала, сохраняя минимальное расстояние. Фен мгновенно очистит ваше зеркало от запотевания.

Глицерин

Это средство помогает предотвратить запотевание зеркал от пара в душе. Приобрести его можно в аптеке.

Зеркало с защитой от запотевания

В магазинах вы можете найти зеркала, имеющие специальную защиту от запотевания. К таким зеркалам прикрепляется тонкий электрический лист, который придает поверхности зеркала небольшое тепло, устраняя его запотевание.