Ось що потрібно робити, щоб не наростити пивний живіт

Пивний живіт з'являється у багатьох людей з віком, проте це не єдина причина. Накопичення жирів може спричинити чимало факторів, про які ви й не підозрюєте.

Дуже багато людей полюбляють випити пива або іншого алкоголю, щоб гарно провести час чи розслабитися, проте з часом додаткові калорії можуть призвести до неприємного "пивного" живота.

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Як уникнути пивного живота

Найчастіше пивний живіт асоціюється з чоловіками, проте ця проблема з часом може спіткати й жінок – у них це називають тілом у формі яблука, коли живіт в обхваті перевищує стегна. Та пивний живіт не тільки неприємний, але й небезпечний, адже той тип жиру, що накопичується на талії, пов'язаний з серйозними проблемами зі здоров'ям.

Віцеральний жир накопичується навколо органів, а не прямо під шкірою, і після накопичення він виштовхується до черевної стінки. Це відбувається через те, що ви вживаєте надто багато калорій, проте зовсім необов'язково вони мають міститися саме в пиві. Насправді він може з'явитися навіть у тому випадку, коли ви взагалі не вживаєте алкогольні напої.

Багато небезпечних простих цукрів та вуглеводів містяться в десертах, упакованих закусках та газованих напоях. Тож якщо ви боїтеся набрати вагу в області талії, спробуйте уникати цих продуктів.



Пивний живіт може спричинити проблеми зі здоров'ям / Фото Pexels

Пиво теж небезпечне – якщо ви питимете по одному келиху щодня, за рік ви можете набрати до 5 кілограмів ваги. До ризику пивного живота більш схильні літні люди, адже через гормональні та метаболічні зміни кількість абдомінального жиру збільшується.

На жаль, швидкого розв'язання проблеми пивного живота не існує, проте ви можете внести деякі зміни до свого раціону, щоб зменшити його. Зокрема, вам варто зменшити споживання алкоголю, адже він не тільки уповільнює метаболізм, проте й змушує вас відчувати голод та їсти більше.

Також варто вам і зосередитися на харчування в цілому – до щоденного раціону потрібно додати більше фруктів та овочів. Ці продукти багаті на клітковину та допоможуть зменшити споживання простих цукрів та оброблених продуктів.

Ви могли й не підозрювати, проте на ріст пивного живота впливає і ваш графік сну. Дослідження 2022 року показало, що люди, які не висипаються, мають на 11% більше жиру за тих, що сплять достатньо. Тож лікарі рекомендують спати щоночі 7 – 9 годин.