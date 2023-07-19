Ви могли й не підозрювати, але кожного разу, коли ви їсте звичайну, здавалося б, їжу, ви разом з нею споживаєте ще й велику частку мікропластику. Він потрапляє чи не в усі запаковані оброблені продукти.

Цікаво 6 неочевидних знаків, що з вашими гормонами щось не так

Чим шкідливий мікропластик

Мікропластик, який потрапляє в вашу їжу, складається з фрагментів стабілізаторів, пластифікаторів, мастил, наповнювачів та інших хімічних речовин. Їх виробники використовують для того, щоб надати пластмасам бажаних властивостей – прозорості, гнучкості й довговічності.

Втім, чимало з цих сполук дуже токсичні та шкідливі для організму людини. Зокрема, щонайменше 15 з них є руйнівними для ендокринної системи. Ці речовини впливають на такі гормони, як естроген, тестостерон та інсулін, не тільки імітують, але й порушують їхні функції. Це призводить до збільшення ризику хронічних захворювань.

Вчені довели, що токсичні елементи мікропластику, що ви вживаєте в їжу, впливають як на безпліддя у чоловіків та жінок, а також на розвиток синдрому полікістозних яєчників.

Здоров’я – найцінніше, що є у людини! Тому дбати про нього потрібно ретельно, приділяючи особливу увагу очищенню організму від токсинів. Лімфоміозот – перевірений помічник у детоксикації організму. Препарат покращує відтік лімфи, виводить токсини з усіх органів та тканин, чинить дезінтоксикаційну дію. Все, щоб ви почувались і виглядали чудово!

Окрім того, дослідження показують, що тривалий вплив мікропластику може підвищити ризик розвитку діабету 2-го типу та хвороб серця. Науковці стверджують, що шкода від пластику може бути такою ж, як і від збалансованої дієти.



Мікропластик підвищує ризики виникнення діабету / Фото Pexels​

Важливо пам'ятати й про те, що токсичні речовини впливають на здоров'я кишківника та імунної системи. Саме кишківник грає важливу роль в імунітеті людини, і постійний вплив мікропластику може викликати дисбактеріоз.

Ви могли й не підозрювати, проте кожна людина протягом року з'їдає приблизно 50 тисяч частинок мікропластику. Ця цифра збільшується до 90 000 частинок для тих, хто часто вживає воду в пластикових пляшках.