Обов'язкова після 40: ця звичка покращить настрій та пам'ять

Багато людей з віком починають пошуки унікального рішення зі збереження молодості. Цікаво, що хтось акцентує на зовнішності та гладкості шкіри, а хтось прагне мати здорове тіло та почуватись бадьоро.

Відповідно до запиту відрізняються і методи "омолодження". Проте існує один, який гарантує гарне самопочуття та вигляд навіть у старості.

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Як захистити пам'ять та емоційне здоров'я

Після досягнення середнього віку вашій пам'яті та розумовій діяльності потрібна підтримка. Заразом подбати варто і про емоційний стан, аби тримати себе у хорошій психологічній формі. Залежать ці системи від загального стану нашого тіла.

Починати ранок з легкої розминки, до роботи чи у магазин прогулятись пішки, влаштувати собі вечірню прогулянку, а вихідні провести за улюбленою активною справою чи на природі – все це гарні методи турботи про тіло, яке не забариться з подякою. Легкими вправами також можна дати раду і хронічному болю, особливо вранці.



Вправи корисні для мозку / Фото Pexels

Головне, що варто знати, рух – корисний для вашого мозку.

Вправи допомагають організму виводити накопичені токсини з тканин, які можуть бути несприятливими для здоров'я мозку,

– пояснює психологиня Крістіна Елкінс.

Також фізичні навантаження сприяють вивільненню хімічних речовин: серотоніну, окситоцину і дофаміну, у вашому мозку. Це у комплексі сприяє покращенню настрою.

Спорт також збільшує виробництво нейромедіаторів у вашому мозку, які допомагають підтримувати такі когнітивні функції, як пам'ять, концентрація, здатність розв'язувати проблеми та ефективність навчання,

– пояснює експертка.

Якщо тренуватись на свіжому повітрі, можна отримати додатковий бонус – вітамін D. Вчені кажуть, що регулярне перебування під сонячним світлом також може знизити рівень тривоги та депресії, що й сприяє покращенню загального самопочуття