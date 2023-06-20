Дослідники назвали певні категорії ліків, які можуть прискорити процес отримання опіків під час засмагання на сонці.

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Що підвищує ймовірність опіків

Деякі ліки роблять людину більш чутливою до сонця, викликаючи надмірну реакцію шкіри на сонячне світло. Ба більше, це може призвести до серйозного опіку навіть за умови короткочасного впливу сонячного світла,

– наголосив фармацевт Ха Ві Нго-Хамільтон.

Зазвичай перші наслідки з'являються протягом перших 1 – 3 днів після прийому ліків і впливу сонця. Це викликає свербіж та реакцію, схожу на екзему.



Це підвищує ризик отримання опіків / Фото Pexels

Є низка препаратів, які підвищують чутливість до сонця. Йдеться, зокрема, про протигрибкові препарати (гризеофульвін, що використовують для лікування грибкових інфекцій), препарати для лікування серцево-судинних захворювань (амідарон і дигоксин), для лікування психічних розладів (аміодарон, хлорпромазин, іміпрамін та інші трициклічні антидепресанти).

Окрім цього, обережними треба бути з протипухлинними препаратами (5-флуороурацил і вінбластин), протиепілептичними препаратами (карбамазепін і фенітоїн) та антибіотиками (тетрацикліни, сульфаніламіди, фторохінолони).

Жінкам, які вживають оральні контрацептиви, у жодному разі не варто забувати про протисонцевий крем. Особливо, якщо шкіра має темніший відтінок.