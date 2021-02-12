Зима без застуди: як усунути перші симптоми ГРВІ та не допустити ускладнень

Як чудово спостерігати за снігом та чути його морозний хрускіт під ногами. Зимова пора неймовірно красива, втім, інколи тривале перебування на вулиці в холодну погоду може закінчитись гострою респіраторною вірусною інфекцією, яку ще називають ГРВІ. Що ж робити, щоб уникнути захворювання? Розповідаємо у нашій статті.
За даними Вікіпедії, ГРВІ характеризується загальним інтоксикаційним синдромом і переважним ураженням слизових оболонок верхніх дихальних шляхів. Передусім хвороба уражає ніс, але можливим є поширення на горло, навколоносові пазухи та гортань.
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Характерні ознаки й симптоми захворювання з'являються протягом 2-х діб після інфікування. Зазвичай це:
Як уникнути ГРВІ / Фото Pixabay
Зазвичай, одужання настає через 5 – 7 діб, а деякі симптоми можуть зберігатися до 3-х тижнів. У рідкісних випадках, на тлі інших захворювань, ГРВІ може ускладнитись запаленням легень.Цікава інформація. Відомо, що людина стикається із цим захворюванням ще зі стародавніх часів. Симптоми ГРВІ (застуди) та її лікування описані в єгипетському папірусі Еберса – найстарішому відомому нам медичному тексті, що був написаний близько 16 століття до нашої ери.
Оскільки специфічної профілактики ГРВІ немає, слід намагатися уникнути розвитку захворювання. Це можливо за умови:
У випадку, якщо уникнути хвороби не вдалось, зверніться за консультацією до лікаря та використовуйте безпечні й ефективні препарати натурального походження.
ГРВІ: симптоми та профілактика / Інфографіка 24 каналу
Грип-Хеель можна використовувати при перших симптомах хвороби / Фото Heel
При перших симптомах хвороби можна застосовувати препарат Грип-Хеель, який має:
Препарат застосовують у комплексному лікуванні та профілактиці ГРВІ та гострих запальних захворювань, які супроводжуються інтоксикацією.
Ангін-Хеель С / Фото Heel
Поява першіння, сухості та печіння в горлі здебільшого є першими ознаками можливого розвитку фарингіту чи тонзиліту. Через певний проміжок часу з’являється біль в горлі, що посилюється при ковтанні. В таких випадках можна звернути увагу на Ангін-Хеель С – це натуральний препарат, що застосовується при початкових клінічних проявах фарингіту, тонзиліту. Його прийом в активну фазу захворювання сприяє легшому протіканню хвороби, прискорює процес одужання та запобігає розвиток ускладнень.
Еуфорбіум композитум Назентропфен С допомагає усунути закладеність носа / Фото Heel
При перших симптомах закладеності носу зверніть увагу на Еуфорбіум композитум Назентропфен С. Він допоможе вільно дихати: зменшить набряк слизової оболонки носу та забезпечить протизапальну, противірусну, імунокоригуючу та протиалергічну дію. Дослідження за його участі довели, що Еуфорбіум композитум Назентропфен С:
Тож у випадку ГРВІ важливе комплексне лікування, для уникнення розвитку ускладнень. Звертайте увагу на безпечність та ефективність препаратів, які ви обираєте для лікування.Перед лікуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.