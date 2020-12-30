Серед гострих респіраторних вірусних інфекцій (ГРВІ) є такі, які піддаються лікуванню (грип) та ті, які вимагають ретельної профілактики. Саме вона допоможе уникнути захворювання як у дорослих, так і дітей.

Вже котрий день за нашими вікнами панує зима. Короткий світловий день, холодні вітри, невтомний дощ і сніг кличуть за собою застуду. Гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ) не оминають ні дорослих, ні дітей. І це не дивно, адже віруси передаються від людини до людини декількома шляхами:

повітряно-крапельним;

статевим;

через кров.



Людина може не здогадуватися, що є носієм вірусу / Фото Gettyimages

Іноді людина навіть не підозрює, що є носієм вірусу. Хвороба може не проявлятися та протікати без будь-якої шкоди здоров’ю. Тому в сезони застуд та ослабленого імунітету важлива своєчасна профілактика застудних захворювань. Саме цей простий крок захистить вас від потенційних ускладнень.

Цікавий факт. Дорослі хворіють на ГРВІ в середньому 2–3 рази на рік, а діти ще частіше – 8–10 разів.

Часто застуда може стати причиною розвит­ку ангіни, фарингіту, трахеїту, ларингіту, синуситу. Також вірусні захворювання можуть спровокувати пневмонію, яка виникла внаслідок приєднання бактеріальної інфекції.

Як захистити себе і дітей від вірусної атаки



Як захистити себе та дітей від ГРВІ / Фото Інфографіка 24 каналу

Джерелом вірусу є виключно людина , відповідно, вам потрібно зменшити кількість комунікацій. Чим менше людей оточує вас в закритому просторі, тим менше шансів захворіти.

, відповідно, вам потрібно зменшити кількість комунікацій. Чим менше людей оточує вас в закритому просторі, Дуже важливо регулярно мити руки , користуватися дезінфікуючими серветками, ні в якому разі не торкатись обличчя брудними руками .

, користуватися дезінфікуючими серветками, ні в якому разі . Медична маска здоровій людині не потрібна. Але, якщо людина має симптоми ГРВІ, то маска може захистити оточуючих від зараження.

Якщо ж уникнути хвороби не вдалося – вам допоможе комплексне лікування.

Як обрати препарат для профілактики та лікування ГРВІ



Як обрати препарат для профілактики ГРВІ / Фото Gettyimages

По-перше, порадьтеся зі своїм лікарем. Якщо не маєте сімейного лікаря, найдіть фахівця, якому можете довіряти. Памятайте, що ваше здоров’я – найцінніша річ, яку варто берегти. По-друге, думайте критично, аналізуйте. Сьогодні в вільному доступі є вся інформація про будь-який препарат, що призначає лікар або пропонують в аптеці.

При виборі препарату зверніть увагу на:

Чи зареєстрований препарат в державному реєстрі лікарських засобів України.

Хто виробник препарату. Обирайте відомі компанії, засоби яких зареєстровані в держреєстрі та мають офіційно затверджені показання до застосування.

Обирайте відомі компанії, засоби яких зареєстровані в держреєстрі та мають до застосування. Переконайтесь, що засіб не лише ефективний , а й вивчений за допомогою контрольованих досліджень . Якщо під час таких досліджень спостерігались побічні реакції, вони обов’язково будуть зафіксовані.

, а й . Якщо під час таких досліджень спостерігались побічні реакції, вони обов’язково будуть зафіксовані. Важливою складовою прогнозу для одужання від будь-якого захворювання є безпосередній вплив препарату на збудник, що її спровокував. Тобто він повинен діяти на причину розвит­ку хвороби – віруси.

Тобто він повинен Зверніть увагу на безпечність препарату. Чи дозволений він для застосування малечі, адже саме діти, згідно зі статистичними даними, в холодну пору року хворіють частіше ніж дорослі.

Під усі названі характеристики підходить препарат Енгістол, який створений на природній основі.



Енгістол для профілактики / Фото Heel

Згідно з інструкцією, препарат можна застосовувати для запобігання грипу та ГРВІ. Найчастіше профілактичний комплекс проводять перед початком сезонного сплеску захворюваності на ГРВІ, а також після контакту з людьми, що мають ознаки застуди.

Препарат застосовують не лише профілактично, але й з метою лікування грипу (А і В), парагрипу, аденовірусу та інших ГРВІ та у складі комплексної терапії при багатьох інших вірусних захворюваннях.

Компоненти препарату чинять протизапальну, дезінтоксикаційну, регенеруючу дію, яка заснована на активації захисних сил організму та нормалізації його функцій.

Енгістол у вигляді таблеток дозволений до застосування у дорослих, вагітних та дітей з народження.

Таким чином, Енгістол перевірений часом препарат для профілактики та лікування застуди та ГРВІ для всієї родини!

Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов‘язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб.