Профілактика ГРВІ: на що звернути увагу, обираючи препарат для захисту організму
Серед гострих респіраторних вірусних інфекцій (ГРВІ) є такі, які піддаються лікуванню (грип) та ті, які вимагають ретельної профілактики. Саме вона допоможе уникнути захворювання як у дорослих, так і дітей.
Вже котрий день за нашими вікнами панує зима. Короткий світловий день, холодні вітри, невтомний дощ і сніг кличуть за собою застуду. Гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ) не оминають ні дорослих, ні дітей. І це не дивно, адже віруси передаються від людини до людини декількома шляхами:
- повітряно-крапельним;
- статевим;
- через кров.
Людина може не здогадуватися, що є носієм вірусу / Фото Gettyimages
Іноді людина навіть не підозрює, що є носієм вірусу. Хвороба може не проявлятися та протікати без будь-якої шкоди здоров’ю. Тому в сезони застуд та ослабленого імунітету важлива своєчасна профілактика застудних захворювань. Саме цей простий крок захистить вас від потенційних ускладнень.
Часто застуда може стати причиною розвитку ангіни, фарингіту, трахеїту, ларингіту, синуситу. Також вірусні захворювання можуть спровокувати пневмонію, яка виникла внаслідок приєднання бактеріальної інфекції.
Як захистити себе і дітей від вірусної атаки
Як захистити себе та дітей від ГРВІ / Фото Інфографіка 24 каналу
- Джерелом вірусу є виключно людина, відповідно, вам потрібно зменшити кількість комунікацій. Чим менше людей оточує вас в закритому просторі, тим менше шансів захворіти.
- Дуже важливо регулярно мити руки, користуватися дезінфікуючими серветками, ні в якому разі не торкатись обличчя брудними руками.
- Медична маска здоровій людині не потрібна. Але, якщо людина має симптоми ГРВІ, то маска може захистити оточуючих від зараження.
Якщо ж уникнути хвороби не вдалося – вам допоможе комплексне лікування.
Як обрати препарат для профілактики та лікування ГРВІ
Як обрати препарат для профілактики ГРВІ / Фото Gettyimages
По-перше, порадьтеся зі своїм лікарем. Якщо не маєте сімейного лікаря, найдіть фахівця, якому можете довіряти. Памятайте, що ваше здоров’я – найцінніша річ, яку варто берегти. По-друге, думайте критично, аналізуйте. Сьогодні в вільному доступі є вся інформація про будь-який препарат, що призначає лікар або пропонують в аптеці.
При виборі препарату зверніть увагу на:
- Чи зареєстрований препарат в державному реєстрі лікарських засобів України.
- Хто виробник препарату. Обирайте відомі компанії, засоби яких зареєстровані в держреєстрі та мають офіційно затверджені показання до застосування.
- Переконайтесь, що засіб не лише ефективний, а й вивчений за допомогою контрольованих досліджень. Якщо під час таких досліджень спостерігались побічні реакції, вони обов’язково будуть зафіксовані.
- Важливою складовою прогнозу для одужання від будь-якого захворювання є безпосередній вплив препарату на збудник, що її спровокував. Тобто він повинен діяти на причину розвитку хвороби – віруси.
- Зверніть увагу на безпечність препарату. Чи дозволений він для застосування малечі, адже саме діти, згідно зі статистичними даними, в холодну пору року хворіють частіше ніж дорослі.
Під усі названі характеристики підходить препарат Енгістол, який створений на природній основі.
Енгістол для профілактики / Фото Heel
Згідно з інструкцією, препарат можна застосовувати для запобігання грипу та ГРВІ. Найчастіше профілактичний комплекс проводять перед початком сезонного сплеску захворюваності на ГРВІ, а також після контакту з людьми, що мають ознаки застуди.
Препарат застосовують не лише профілактично, але й з метою лікування грипу (А і В), парагрипу, аденовірусу та інших ГРВІ та у складі комплексної терапії при багатьох інших вірусних захворюваннях.
Компоненти препарату чинять протизапальну, дезінтоксикаційну, регенеруючу дію, яка заснована на активації захисних сил організму та нормалізації його функцій.
Енгістол у вигляді таблеток дозволений до застосування у дорослих, вагітних та дітей з народження.
Таким чином, Енгістол перевірений часом препарат для профілактики та лікування застуди та ГРВІ для всієї родини!
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