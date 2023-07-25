Як вибрати ідеальний кавун: це потрібно знати

Літо – ідеальний час для кавунів, тож якщо ви ще не купили цю ягоду, поспішіть це зробити. Втім, варто правильно обрати її в магазині, інакше кавун може опинитися зеленим і несмачним.

Певно, це одне з найбільших розчарувань – принести додому нестиглий, несмачний кавун. Та не турбуйтеся: цього легко уникнути, якщо знати кілька простих індикаторів стиглих і соковитих кавунів.

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Як обрати хороший кавун

Перший спосіб переконатися, що плід справді стиглий – звернути увагу на колір його шкірки. Ви повинні взяти кавун з сильним, послідовним візерунком смуг. Зелені частини мають бути насиченого темного кольору, а бліді – світло-жовтими.

Окрім того, беріть ягоди, які виглядають більш тьмяними, адже ті кавуни, що дуже сильно блищать, можуть бути недостиглими. Далі знайдіть на шкірці польову пляму. Ця тьмяна частина показує, що ягода лежала на землі, поки достигала. Як правило, колір має бути кремово-жовтим або навіть майже помаранчевим.

Якщо ж колір білий чи світло-жовтий, краще оберіть інший кавун.

Наступне, що вам потрібно зробити під час вибору кавуна – оглянути його стебло. Ягода, яка мала достатньо часу на дозрівання, повинна мати сухе, жовто-коричневе стебло. Якщо ж ніжка залишилася зеленою, це може свідчити про те, що ягоді не вистачає смаку та солодкості.



Ідеальний кавун має мати сухе стебло / Фото Pexels

Про ще один спосіб ви вже точно знаєте, проте він залишається вкрай дієвий – постукайте по плоду та послухайте звук. Якщо звук глибокий і порожній, це означає, що в кавуні є багато води, тобто він стиглий. Якщо ж звук щільний – шкірка надто товста, а ягода ще не достигла.

Також якщо ви оберете найважчий кавун, ви маєте більше шансів взяти ідеально стиглий плід. Зверніть увагу й на форму: якщо він круглий та рівномірний, скоріш за все, він буде більш ароматний. Натомість овальні плоди водянисті та не такі солодкі.

І, зрештою, купуйте кавуни в сезон, адже в інші пори року він вже не матиме того смаку та набору корисних якостей.