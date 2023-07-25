Диня належить до сімейства гарбузових, має тверду шкірку та цілий комплекс поживних речовин. Окрім того, цей продукт містить мінімум калорій, тож ви можете з'їсти досить багато цієї корисної ягоди.

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Яку користь принесе диня

Перш за все, диня багата клітковиною, що допомагає регулювати травлення та позбутися "поганого" холестерину. Цей низькокалорійний продукт вкрай важливий для людей, які прагнуть тримати своє тіло у формі.

Варто пам'ятати й про те, що на 90% диня складається з води, тому вона допоможе зволожити тіло. Багата ягода і на калій, а саме цей мінерал забезпечує постійний рівень води в організмі – в літній період диня просто незамінна у вашому раціоні.



Диня важлива для гідратації тіла / Фото Pexels

У ягоді є чимало вітаміну С, який захистить ваше серце, знизить артеріальний тиск та зменшить ймовірність інсульту. Допоможе диня також уникнути запалення та окислювального стресу. А сечогінний ефект дині допоможе ниркам позбутися токсинів та інших продуктів життєдіяльності.

Щоб організм працював без збоїв, потрібно не лише слідкувати за харчуванням, а підходити комплексно до здоров’я. Важливо вчасно робити детоксикацію організму. Поєднання препаратів Лімфоміозот і Галіум-Хеель чинять імуномодулюючу, протизапальну, дренажну та дезінтоксикаційну дії. Тож ви почуватиметесь комфортно і будете сяяти здоров’ям.

Калій у продукті допоможе запобігти утворенню каменів у нирках. Ця ягода може й зміцнити вашу імунну систему та уберегти організм від накопичення бактерій та можливих інфекцій.

Ви могли й не підозрювати, але в дині міститься багато антиоксидантів, які можуть боротися з запаленнями. Диня сприяє росту клітин та бореться з вільними радикалами. Це допомагає з профілактикою та лікуванням діабету; диня також може регулювати вироблення інсуліну в організмі.