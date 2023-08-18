Як зберегти кімнатні рослини живими: 5 важливих порад

Якщо ваші кімнатні рослини постійно гинуть, це може означати, що ви обираєте погані в магазині чи неправильно доглядаєте за ними. Кілька простих порад допоможуть вам швидко виправити ситуацію.

Існує кілька дуже поширених помилок, яких часто припускаються новачки, і саме через це ваші рослини не ростуть так швидко, як вам би хотілося. Якщо ви навчитеся розпізнавати знаки, які дають вам ваші кімнатні рослини, ви швидко станете експертом у догляді за ними.

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Де купувати і як вибрати рослини

Якщо ви купуєте рослини у великих магазинах чи супермаркетах, це може бути не найкращим рішенням та, цілком ймовірно, є причиною того, чому ваші рослини швидко гинуть. Це не значить, що у супермаркетах продаються погані рослини, але вони краще підійдуть для людей, які вже знають, як за ними доглядати.

Якщо ви новачок у цьому, спробуйте звернутися до невеликого квіткового магазину, де вам дадуть докладні поради та рекомендації щодо того, які саме квіти найкраще підійдуть для вашого помешкання.

Переконайтеся, що рослина, яку ви оберете, може жити у вашому помешканні. Якщо у вас затінена квартира, не варто брати квіти, що потребують багато сонячного світла, і навпаки. Також важливо обрати у магазині здорову рослину. Всього трохи практики, і ви навчитеся відрізняти механічні пошкодження від грибка чи інфекції, які можуть вбити квітку у вас вдома.

Купіть необхідні інструменти

Окрім самої квітки вам можуть знадобитися й інші речі для догляду за кімнатними рослинами. Перш за все, вам необхідно придбати добриво. Якщо у природному середовищі у рослини закінчуються поживні речовини, вона просто заглиблюється коренями у землю та шукає нові, тоді як у горщику це неможливо. Тож ви маєте періодично удобрювати ґрунт.

Окрім цього, придбайте горщик з дренажними отворами. Якщо їх не буде, це ускладнить догляд за рослиною, і ви змушені будете поливати її набагато обережніше.

Пересадіть рослину у новий горщик

Після того, як ви принесете кімнатну рослину в пластиковому горщику додому, вам необхідно пересадити її у новий. Він має бути на кілька сантиметрів більший за той, у якому рослина була під час покупки, щоб у неї було місце для росту.



Рослину потрібно пересадити в більший горщик / Фото Pexels

Обприскайте квітку інсектицидом

Перед тим, як ставити вашу квітку на підвіконня до усіх інших рослин, ви маєте переконатися, що на ній немає жодних шкідників: наприклад, борошнистих клопів, кліщів, та інших комах.

Для цього використайте спеціальний засіб та обприскайте стебло та листя рослини.

Поставте рослину на карантин

Не варто поміщати вашу нову рослину відразу ж до усіх інших. Якщо вона заражена якоюсь хворобою чи грибком, це може призвести до загибелі усіх інших ваших рослин.

Не переймайтеся, якщо квітка кілька днів стоятиме не на підвіконні – це допоможе вам переконатися, що з нею усе гаразд.