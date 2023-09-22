Як видалити фарбу з килима: дієві поради, якими треба скористатися

Часом нам здається, що фарба на килимі – велика проблема. Втім фарбу можна прибрати, якщо знати кілька важливих методів.

Часто так буває, що під час ремонту чи якихось інших справ, фарба ненароком розливається на килим. Плями від фарби – масляної чи латексної можна видалити з волокон килима. Треба проявити лише трохи терпіння та використати кілька засобів для чищення.

Дивіться також Як відчистити в домашніх умовах оксамитовий диван: прості правила

Про те, як найкраще очистити килим від фарби розповіла Мері Марлоу Леверетт, яка має більш ніж сорокарічний досвід роботи і більше 20 років пише і консультує, ділячись своїми знаннями про ефективне ведення домашнього господарства та методи видалення плям.

Коли зчищати фарбу з килима

Якщо ви розлили фарбу на килим, то вам треба зчищати її одразу. Швидка обробка допоможе уникнути плями, яку потім буде складніше видалити.

Конкретні етапи видалення плям і необхідні матеріали залежать від типу фарби, що використовується, і від того, волога вона або суха. Фарби на водній основі легко видалити з килимів, ніж фарби на масляній основі. Якщо пролита латексна або масляна фарба велика, видалити всі сліди з килима може бути неможливим.

Якщо очищення описаними нижче методами не допоможе, спробуйте викликати на допомогу професійного фахівця з чищення килимів.



Як відчистити пляму від фарби на килимі / Фото Pexels

Що потрібно для видалення свіжої плями

Тупий ніж або стара кредитна картка

Папір рушників або білі ганчірки

Видалення засохлої фарби

Маленька посудина;

Мило для миття посуду;

Щітка з м'якою щетиною або старі зубні щітки;

Тупий ніж;

Папір рушників або білі ганчірки;

Ручний відпарювач для одягу;

Видалення масляної фарби;

Тупий ніж;

Ручний відпарювач для одягу;

Скріпка для паперу;

Паперові рушники;

Розчинник для фарби (уайт-спірит, розчинник для фарби або скипидар);

Білі бавовняні ганчірки;

Мило для миття посуду;

Пензлик з м'якою щетиною.

Як видалити свіжу фарбу з килима за допомогою паперового рушника

Плями фарби слід збирати, поки вони свіжі, тоді їх найлегше видалити. Для латексних та інших фарб на водній основі, таких як пальчикові фарби та акварель, виконайте наведені нижче дії. Використовуйте тупий край ножа або край старої кредитної картки, щоб зняти вологу фарбу. Ніколи не тріть пляму, тому що це призведе до проникнення фарби глибше в волокна килима. Вологим паперовим рушником або білою ганчіркою промокніть фарбу, що залишилася на поверхні килима. Коли фарба перейде з килима на ганчірку, перейдіть на чисту ділянку рушника. Не припиняйте промокати, доки вся фарба не зникне. Висушіть чисте місце свіжою тканиною або рушником. Потім дайте килиму повністю висохнути на повітрі.



Як відчистити пляму від фарби на килимі / Фото Good House

Як видалити фарбу за допомогою мила для миття посуду

Якщо ви не помітили плями фарби, коли вони були ще свіжими, а тепер вони висохли, спробуйте наступний метод. Метод буде працювати для фарб на водній основі, а не на масляній. Змішайте розчин гарячої води та кілька крапель рідини для миття посуду у невеликій мисці. Занурте кисть з м'якою щетиною (добре підійде стара зубна щітка) в розчин і просочіть засохлу пляму фарби. Залишіть на п'ять хвилин, щоб фарба розм'якшилася. Зіскребіть та очистіть фарбу Як тільки фарба почне розм'якшуватись, тупим ножем акуратно зіскребіть фарбу з волокон килима. Промокніть пляму вологим паперовим рушником або тканиною, поки фарба не вбереться. За потреби нанесіть більше гарячого мильного розчину пензлем. Продовжуйте працювати, доки фарба не зникне. Пам'ятайте, не можна терти, інакше фарба може розмазатись. Якщо гарячий мильний розчин не пом'якшить фарбу, обдайте її парою з ручного відпарювача для одягу. Не кладіть насадку відпарювача або гарячу праску безпосередньо на килим, оскільки це може розплавити волокна. Продовжуйте повільно зішкрібати і промокати, поки фарба не зникне. Після видалення фарби дайте килиму висохнути на повітрі. Потім добре пропилососьте це місце, щоб підняти волокна килима і зібрати частинки фарби, що залишилися.



Як відчистити пляму від фарби на килимі / Фото Shutterstock

Видалення плям масляної фарби з килима