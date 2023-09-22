Як видалити фарбу з килима: дієві поради, якими треба скористатися
Джерело:Real Simple
Часом нам здається, що фарба на килимі – велика проблема. Втім фарбу можна прибрати, якщо знати кілька важливих методів.
Часто так буває, що під час ремонту чи якихось інших справ, фарба ненароком розливається на килим. Плями від фарби – масляної чи латексної можна видалити з волокон килима. Треба проявити лише трохи терпіння та використати кілька засобів для чищення.
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Про те, як найкраще очистити килим від фарби розповіла Мері Марлоу Леверетт, яка має більш ніж сорокарічний досвід роботи і більше 20 років пише і консультує, ділячись своїми знаннями про ефективне ведення домашнього господарства та методи видалення плям.
Коли зчищати фарбу з килима
Якщо ви розлили фарбу на килим, то вам треба зчищати її одразу. Швидка обробка допоможе уникнути плями, яку потім буде складніше видалити.
Конкретні етапи видалення плям і необхідні матеріали залежать від типу фарби, що використовується, і від того, волога вона або суха. Фарби на водній основі легко видалити з килимів, ніж фарби на масляній основі. Якщо пролита латексна або масляна фарба велика, видалити всі сліди з килима може бути неможливим.
Якщо очищення описаними нижче методами не допоможе, спробуйте викликати на допомогу професійного фахівця з чищення килимів.
Як відчистити пляму від фарби на килимі / Фото Pexels
Що потрібно для видалення свіжої плями
- Тупий ніж або стара кредитна картка
- Папір рушників або білі ганчірки
Видалення засохлої фарби
- Маленька посудина;
- Мило для миття посуду;
- Щітка з м'якою щетиною або старі зубні щітки;
- Тупий ніж;
- Папір рушників або білі ганчірки;
- Ручний відпарювач для одягу;
- Видалення масляної фарби;
- Тупий ніж;
- Ручний відпарювач для одягу;
- Скріпка для паперу;
- Паперові рушники;
- Розчинник для фарби (уайт-спірит, розчинник для фарби або скипидар);
- Білі бавовняні ганчірки;
- Мило для миття посуду;
- Пензлик з м'якою щетиною.
Як видалити свіжу фарбу з килима за допомогою паперового рушника
- Плями фарби слід збирати, поки вони свіжі, тоді їх найлегше видалити. Для латексних та інших фарб на водній основі, таких як пальчикові фарби та акварель, виконайте наведені нижче дії.
- Використовуйте тупий край ножа або край старої кредитної картки, щоб зняти вологу фарбу. Ніколи не тріть пляму, тому що це призведе до проникнення фарби глибше в волокна килима.
- Вологим паперовим рушником або білою ганчіркою промокніть фарбу, що залишилася на поверхні килима.
- Коли фарба перейде з килима на ганчірку, перейдіть на чисту ділянку рушника. Не припиняйте промокати, доки вся фарба не зникне.
- Висушіть чисте місце свіжою тканиною або рушником. Потім дайте килиму повністю висохнути на повітрі.
Як відчистити пляму від фарби на килимі / Фото Good House
Як видалити фарбу за допомогою мила для миття посуду
- Якщо ви не помітили плями фарби, коли вони були ще свіжими, а тепер вони висохли, спробуйте наступний метод. Метод буде працювати для фарб на водній основі, а не на масляній.
- Змішайте розчин гарячої води та кілька крапель рідини для миття посуду у невеликій мисці.
- Занурте кисть з м'якою щетиною (добре підійде стара зубна щітка) в розчин і просочіть засохлу пляму фарби. Залишіть на п'ять хвилин, щоб фарба розм'якшилася. Зіскребіть та очистіть фарбу
- Як тільки фарба почне розм'якшуватись, тупим ножем акуратно зіскребіть фарбу з волокон килима. Промокніть пляму вологим паперовим рушником або тканиною, поки фарба не вбереться.
- За потреби нанесіть більше гарячого мильного розчину пензлем. Продовжуйте працювати, доки фарба не зникне. Пам'ятайте, не можна терти, інакше фарба може розмазатись.
- Якщо гарячий мильний розчин не пом'якшить фарбу, обдайте її парою з ручного відпарювача для одягу. Не кладіть насадку відпарювача або гарячу праску безпосередньо на килим, оскільки це може розплавити волокна. Продовжуйте повільно зішкрібати і промокати, поки фарба не зникне.
- Після видалення фарби дайте килиму висохнути на повітрі. Потім добре пропилососьте це місце, щоб підняти волокна килима і зібрати частинки фарби, що залишилися.
Як відчистити пляму від фарби на килимі / Фото Shutterstock
Видалення плям масляної фарби з килима
- Олійну фарбу видалити з килимів складніше, ніж фарбу на водяній основі. Ця стратегія допоможе видалити складні плями від олійної фарби. Виконайте одні й ті самі дії незалежно від того, чи свіжа пляма чи висохла.
- Якщо фарба волога, зніміть її з килима тупим ножем. Ви можете використовувати струмінь пари з відпарювача для одягу, щоб фарба залишалася вологою.
- Промокніть це місце вологим паперовим рушником. Випряміть скріпку і розділіть нею волокна килима, продовжуючи промокати чистими паперовими рушниками.
- Якщо олійна фарба висохла, використовуйте тупий ніж, щоб акуратно зіскребти якнайбільше фарби з волокон. Використовуйте вологий паперовий рушник або пилосос, щоб зібрати сухі пластівці фарби.
- Після зняття або зіскоблювання фарби використовуйте рекомендований розчинник (уайт-спірит, розчинник для фарби, скипидар). Якщо такого немає, зупиніть свій вибір на скипидарі.
- Обов'язково перевірте розчинник на непомітній ділянці килима, щоб переконатися, що він не змінює кольору. Нанесіть трохи розчинника на білу бавовняну ганчірку і промокніть забруднену ділянку.
- Працюйте повільно і переходьте до чистої ділянки ганчірки, поки колір переноситься з килима на тканину.
- Після того, як ви видалили якнайбільше фарби, змішайте розчин гарячої води і кілька крапель рідини для миття посуду.
- Зануріть кисть з м'якою щетиною в розчин і обережно потріть місце, де використовувався розчинник фарби.
- Використовуйте чистий рушник, змочений водою, щоб промити уражену ділянку. Потім промокніть надлишки води сухими паперовими рушниками.
- Дайте килиму повністю висохнути на повітрі. Потім пропилососьте, щоб відновити ворс.