Оксамитовий диван дуже розкішно виглядає та надає кімнаті дороговизни та вишуканості. Насправді, для того, щоб очистити оксамитовий диван не треба особливих спеціальних засобів. Його можна почистити в домашніх умовах і він буде виглядати свіжо та розкішно.

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Про те, як найкраще очистити диван розповіла Мері Марлоу Леверетт, яка має більш ніж сорокарічний досвід роботи і більше 20 років пише і консультує, ділячись своїми знаннями про ефективне ведення домашнього господарства та методи видалення плям.

Як часто чистити оксамитовий диван

Ви можете кожного тижня видаляти спеціальною насадкою для пилососа пил та шерсть від домашніх тварин. Вони залишають неприємний запах на оббивці, тому варто цього позбутися. Якщо на дивані з’явилася пляма, промокніть її білою тканиною або паперовими рушниками. Втім не варто терти пляму, оскільки це призведе до ще більшого проникнення бруду у волокна.

Що треба мати для видалення плями

Насадка в пилососі для оббивки дивану;

Ручний відпарювач для одягу;

Серветки з мікрофібри;

Велика чаша;

Гумові рукавички або валик для ворсу;

Посудомийна рідина;

Паперові рушники;

Кукурудзяний крохмаль або тальк.



Оксамитовий диван можна легко відчистити вдома / Фото Pexels

Як почистити оксамитовий диван

Ретельно пропилососьте диван. Почніть з верхньої частини дивана та використовуйте ручний пилосос зі щіткою для оббивки або насадкою зі шлангом та щіткою.

Використовуйте проходи, що перекриваються, щоб пилососити пилюку. Не забудьте пропилососити спинку дивана та під подушками.

Очищення оксамиту паром

Наповніть ручний відпарювач для одягу. Тримайте насадку відпарювача на відстані кількох сантиметрів від поверхні оксамиту.

Потім протріть вологий оксамит сухим рушником із мікрофібри, щоб змити бруд. Додайте трохи піни для загального очищення

Змішайте дві чашки теплої води та 1/2 чайної ложки рідини для миття посуду у великій мисці. Створіть піну за допомогою рук чи напору з крану. Занурте змочену тканину з мікрофібри тільки в піну (вона не повинна капати).

Почніть з верхньої частини дивана і обережно протріть його вологою тканиною круговими рухами. Продовжуйте переходити до чистої ділянки тканини в міру перенесення бруду.

Після очищення кожної ділянки протріть її чистою вологою тканиною з мікрофібри, щоб змити залишки мила.

Як видалити плями з дивана

Нанесіть кукурудзяний крохмаль або тальк на пляму. Залиште порошок на місці щонайменше на вісім годин. Після цього заберіть порошок пилососом.