Чим відіпрати плями від трави: ці методи ще ніколи не підвели
Збираєтесь на пікнік вже цих вихідних, але знову боїтесь забруднити одяг стійкими плямами від трави? Тепер хвилюватись немає причин.
Позбутись проблемних плям насправді можна бюджетними способами. Ці засоби точно знайдуться у вашій домівці та не вплинуть на колір чи принт тканини.
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Як вивести зелені плями від трави
Сіль
Вам знадобиться 1 склянка чистої води та 1 столова ложка солі, яку потрібно розчинити у рідині. Сольовий розчин наносимо на забруднену ділянку та залишаємо на 40 хвилин. Після цього одяг відправляємо у пральну машинку та вмикаємо звичний режим очищення.
Якщо залишки трави після прання присутні на тканині, процедуру можна повторити.
Нашатирний спирт
Це допоможе відіпрати одяг / Фото Pexels
Цей засіб підійде лише для світлих тканин, а темним чи яскравим виробам він може нашкодити. Для розчину беремо склянку води та 1 столову ложку нашатирного спирту. Наносимо готовий засіб на зелене забруднення, чекаємо і перемо.
Перекис
Цей розчин, як і попередній, допоможе лише світлим кольорам. Використовувати його можна і тоді, коли потрібно відбілити тканину. Готувати розчин не потрібно: беремо 3% перекис водню та просто наносимо на проблемне місце. Так залишаємо тканину на пів години, а тоді перемо у звичайному режимі.