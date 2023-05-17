Саме через це він вже давно відомий своєю користю. 24 канал розповідає, чому гранат необхідно включити у свій тижневий раціон, а кому цього краще не робити.

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Чому гранат – справжній суперфуд

Користі у ньому чимало, тому одразу розпочинаємо перераховувати. Мікроелементи і вітаміни у складі граната збільшують концентрацію гемоглобіну в крові, зміцнюють стінки судин, сприяють активному синтезу еритроцитів і гемоглобіну. Саме тому фрукт є ледь не найкращим для підтримки здорової роботи серця і судин.

Поліфеноли борються зі запаленнями хрящової тканини, тому гранат варто вживати усім, хто скаржиться на болі в суглобах. Якщо їсти червоні ягоди з кісточками, то це сприятиме кращій роботі кишечника й допоможе при діареї.

Наукові експерименти виявили користь і для мозку. При вживанні граната стали кращими довгострокова й зорова пам'яті, знижувались ризики розвитку хвороби Альцгеймера. Також фрукт вважають природним протизапальним засобом з антибактеріальними властивостями. Тож це чудовий варіант зміцнення імунітету, зокрема завдяки великому вмісту вітамінів C і K.



Гранат потішить користю / Фото Pexels

Яка денна норма

Звісно, організм відчує користь лише при поміркованому вживанні. Дієтологи та медики кажуть, що рекомендована денна норма граната – 200 – 300 грамів, а його соку – 1 склянка. Оскільки фрукт містить чимало вуглеводів, то найкраще його вживати у першій половині дня, але не натщесерце.

Які протипоказання

Через високий вміст кислот від споживання граната треба утриматись при виразці та гастриті. Не варто їсти його і гіпотонікам, адже сік знижує тиск. Також не треба вживати на порожній шлунок і наніч, щоб не турбувала печія. Якщо ви чутливі до алергенів, то фрукт може посилити висип і свербіж.

Найкращим рішенням буде консультація з лікарем перед тим, як ви включатимете гранат до раціону. Особливо це стосується людей, що приймають ліки. Цей суперфуд може зменшити всмоктування деяких статинів і ліків.

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