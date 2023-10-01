Ось як вивести жирну пляму з одягу за кілька хвилин

Якщо під час вечері чи приготування їжі ви випадково поставили пляму на своїй блузці чи штанах, це ще не привід їх викидати. Вивести жирну пляму від їжі не так складно, як вам може здатися.

Жир та інші масла можуть залишити на вашому одязі чимало неприємних плям. Втім, відіпрати такі забруднення під час звичайного циклу прання майже неможливо, тож вам доведеться вдатися до додаткових заходів. Про те, як найкраще позбутися таких плям, розповіла Холлі Муррі, президентка FRSTeam.

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Як відіпрати жирну пляму

Якщо на вашому одязі з'явилося неприємне забруднення, ви маєте пам'ятати про головне правило: не полощіть тканину перед тим, як приступати до прання. Олія та вода змішуються погано, тому працювати на сухій тканині буде набагато простіше.

Також перед тим, як прати річ, переконайтеся, що вона стійка до кольору, адже інакше ви можете пошкодити власний одяг. Перед початком прання спробуйте промокнути пляму паперовим рушником чи іншою тканиною для того, щоб видалити залишки жиру з одягу.



Пляму потрібно видалити швидко / Фото Pexels​

Пам'ятайте й про те, що діяти вам потрібно швидко: як тільки пляма всохне, видалити її буде набагато складніше.

Для видалення жирної плями ви можете використати рідкий мийний засіб чи шампунь. Також можна використати й звичайне мило для тіла чи господарське – втім, саме останнє подіє найкраще.

Ви також можете натерти кусок мила й обережно нанести отримані шматочки/порошок на пляму після змочування плями. Натерти це неймовірний спосіб виконати цей крок, якщо ви хочете уникнути інтенсивного тертя,

— пояснила Холлі Муррі.

Переконайтеся, що ви покрили усю область плями мийним засобом чи милом, а тільки потім замочіть це місце водою. Втирайте засіб чи мило у пляму до того часу, поки не утвориться піна. Якщо пляма стійка, потріть її старою зубною щіткою чи щіткою для нігтів.

Згодом промийте пляму водою, поки не вимиєте усю піну. Висушіть одяг на повітрі, і від плями не залишиться й сліду.