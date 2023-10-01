Вот как вывести жирное пятно с одежды за несколько минут

Если во время ужина или приготовления пищи вы случайно поставили пятно на своей блузке или брюках, это еще не повод их выбрасывать. Вывести жирное пятно от еды не так сложно, как вам может показаться.

Жир и другие масла могут оставить на вашей одежде немало неприятных пятен. Впрочем, отстирать такие загрязнения во время обычного цикла стирки почти невозможно, так что вам придется прибегнуть к дополнительным мерам. О том, как лучше избавиться от таких пятен, рассказала Холли Мурри, президент FRSTeam.

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Как отстирать жирное пятно

Если на вашей одежде появилось неприятное загрязнение, вы должны помнить о главном правиле: не полощите ткань перед тем, как приступать к стирке. Масло и вода смешиваются плохо, поэтому работать на сухой ткани будет гораздо проще.

Также перед тем, как стирать вещь, убедитесь, что она устойчива к цвету, иначе вы можете повредить собственную одежду. Перед началом стирки попробуйте промокнуть пятно бумажным полотенцем или другой тканью, чтобы удалить остатки жира из одежды.



Пятно нужно удалить быстро / Фото Pexels

Помните и о том, что действовать вам нужно быстро: как только пятно засохнет, удалить его будет гораздо сложнее.

Для удаления жирного пятна можно использовать жидкое моющее средство или шампунь. Также можно использовать и обычное мыло для тела или хозяйственное – впрочем, самое последнее событие лучше всего.

Вы также можете натереть кусок мыла и аккуратно нанести полученные кусочки/порошок на пятно после смачивания пятна. Натереть это невероятный способ выполнить этот шаг, если вы хотите избежать интенсивного трения,

– объяснила Холли Мурри.

Убедитесь, что вы покрыли всю область пятна моющим средством или мылом, а затем замочите это место водой. Втирайте средство или мыло в пятно, пока не образуется пена. Если пятно устойчиво, потрите его старой зубной щеткой или щеткой для ногтей.

Затем промойте пятно водой, пока не вымоете всю пену. Высушите одежду на воздухе, и от пятна не останется и следа.