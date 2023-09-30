Як вивести чорнило з одягу: методи з молоком, оцтом та лаком для волосся

Не варто думати, що якщо ви пошкодили одяг чорнилом, то його вже треба викидати. Насправді пляму можна вивести побутовими засобами.

Запам’ятайте, що ніколи не кидайте в прання та не висушуйте одяг до того, як видалите плями самостійно. Пляму на попраній та висушеній речі буде складніше видалити. Як видалити чорнильні плями розповіла Сара Агірре – експерт з домашнього господарства, яка має понад 20 років досвіду.

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Як видалити плями чорнила на водній основі з одягу

Плями від чорнила на водній основі (наприклад, маркерів) видалити найлегше. Покладіть забруднений одяг поверх чистого сухого рушника або тканини. Нанесіть воду на забруднену ділянку та промокніть іншою чистою тканиною. Поки ви промокаєте, пляма почне переходити на іншу тканину.

Нанесіть невелику кількість рідкого прального порошку на чорнильну пляму та залиште тканину на три-п'ять хвилин.

Періть у звичайному режимі, використовуючи воду, рекомендовану для даного типу тканини. Перед сушінням переконайтеся, що пляма повністю видалена. Якщо на забрудненій ділянці залишилися сліди, повторіть етапи очищення.



Пляму від чорнила можна позбутися / Фото Pexels

Як видалити стійкі чорнильні плями за допомогою спирту

Медичний спирт часто ефективний при видаленні стійких чорнильних плям. Якщо тканину можна відбілити, ви матимете більше шансів повністю видалити пляму. Візьміть чистий білий рушник і покладіть зверху забруднену річ.

Використовуйте паперовий рушник або чисту тканину, щоб промокнути пляму медичним спиртом. Це розбавить пляму і полегшить її видалення під час прання. Рушник під ним може намокнути та знебарвитися через вимивання чорнила.

У цьому випадку перемістіть одяг на чисту і суху частину рушника, щоб запобігти повторному всмоктуванню віддаленого чорнила. Продовжуйте цей процес до тих пір, поки не залишиться чорнило, яке потрібно видалити. Повністю промийте забруднену ділянку від медичного спирту; може знадобитися кілька полоскань.

Якщо ви намагаєтеся видалити чорнило від кулькової ручки, після використання медичного спирту нанесіть на це місце звичайний рідкий миючий засіб і залиште на три-п'ять хвилин.

Якщо пляма зникла, виперіть одяг у звичайному режимі. Якщо пляма залишилася, змішайте розчин кисневого відбілювача та прохолодну воду. Повністю занурте одяг у воду і дайте йому просочитися щонайменше вісім годин. Якщо пляма не зникла, приготуйте свіжий розчин та повторіть процедуру.

Як видалити чорнильні плями рідиною для зняття лаку

Хоча рідина для зняття лаку впорається із стійкими чорнильними плямами, її слід використовувати з обережністю, оскільки вона може пошкодити тканину.

Промокніть тканину рідиною для зняття лаку. Забруднену ділянку промочіть на чистий та сухий рушник. Коли пляма зникне, можете починати прати одяг в машинці.



Чорнильну пляму можна вивести в домашніх умовах / Фото Pexels

Як видалити чорнильні плями за допомогою лаку для волосся

Більшість лаків для волосся містять спирт, який допомагає розчинити чорнило та видалити пляму. Намагайтеся знайти лак для волосся з високим вмістом спирту.

Помістіть забруднене місце на рушник. Покладіть чистий сухий рушник під тканину в місці плями. Розпорошіть і промокніть пляму лаком для волосся.

Ретельно розпорошіть на пляму лак для волосся і промокніть іншим чистим рушником, поки пляма не зникне. Тоді виперіть одяг.

Як видалити чорнильні плями за допомогою молока

Наповніть неглибоку миску або іншу ємність достатньою кількістю молока, щоб покрити чорнильну пляму. Замочіть тканину та залишіть одяг замочуватися на ніч, а зранку виперіть.

Як видалити чорнильні плями за допомогою оцту та кукурудзяного крохмалю

Змочіть чорнильну пляму оцтом. Зробіть пасту з оцту та кукурудзяного крохмалю. Нанесіть на пляму та дайте їй висохнути. Не видаляючи пасту з одягу, киньте її прати.