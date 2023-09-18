Позбутися плям від поту легко: надійний спосіб з підручними засобами

Якщо на вашій улюбленій кофтинці з'явилися неприємні жовті плями під пахвами, не біда: це не означає, що річ доведеться викинути. Втім, для того, щоб прибрати жовті сліди від поту, потрібно знати кілька секретів.

Ви могли б подумати, що для виведення плям від поту на одязі чи постільній білизні потрібні спеціальні засоби для чищення, проте це не так. Існує просте рішення, яке назавжди позбавить вас цих плям, і вам знадобляться дуже прості інгредієнти.

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Як відіпрати плями від поту

Перше, що ви маєте знати про прання одягу, на якому залишилися неприємні жовті плями – нізащо не періть його у гарячій воді, поки не виведете їх. Висока температура тільки закріпить плями та ускладнить їх подальше відпирання.

Також експертка з домашнього господарства Сара Агірре не радить використовувати хлорний відбілювач. Хоч це й може спершу здатися гарною ідеєю, реакція між засобом для чищення та потом може тільки погіршити плями.

Ще одна річ, яку ви маєте знати перед тим, як намагатися відіпрати пляму: якщо на елементі гардеробу є надпис "тільки хімчистка", не намагайтеся позбутися плями в домашніх умовах, натомість віднесіть одяг до спеціалістів.



Одяг з плямами поту не варто прати у гарячій воді / Фото Pexels​

Але в усіх інших випадках ви можете досить легко позбутися поту вдома.

Для цього вам знадобиться:

губка чи зубна щітка;

великий таз чи раковина;

харчова сода;

перекис водню;

потужний пральний порошок

білий оцет.

Перше, що ви маєте зробити, так це зробити пасту для виведення плями. Для цього у мисці змішайте ¼ склянки перекису водню, ¼ склянки харчової соди та ¼ склянки води.

Цю суміш нанесіть на забруднену ділянку за допомогою губки чи старої зубної щітки. Переконайтеся, що одяг залишиться у розчині протягом пів години. Потім розчин потрібно промити холодною чи теплою водою. Уникайте використання гарячої води.

Після цього, якщо плями залишилися на вашому одязі, нанесіть на них пральний порошок та залиште на 5 хвилин, після цього також ретельно промийте плями водою.

Вже після цих кроків ви можете випрати одяг у безпечній гарячій воді та висушити на повітрі. Ви також можете запобігти появі плям поту, якщо використовуватимете менше дезодоранту чи виберете такий, що містить менше алюмінію.