Певно, ви хоча б раз стикалися з пліснявою на кухні, у темних куточках оселі та у душовій кабіні. Втім, хороша новина для вас: позбутися цих непроханих гостей не так вже й складно.

Цікаво Ось як видалити плями від трави: простий і надійний спосіб

Як позбутися цвілі

Перше, що ви маєте знати про плісняву та цвіль – це те, що до них не можна ставитися легковажно. Якщо ви не почнете боротися з ними одразу, можете нашкодити і своєму помешканню, і здоров'ю.

Крім потворних чорних плям, які залишає після себе цвіль, якщо її не лікувати, вона може спровокувати алергію та проблеми з диханням і загалом погіршити якість повітря в приміщенні,

– розповіла експертка з прибирання Керолін Форте.

Здебільшого цвіль та плісняву можна помітити неозброєним оком, проте їх також можна розпізнати за характерним затхлим неприємним запахом, а також такими симптомами, як чхання, свербіж та утруднене дихання.

Для того, щоб запобігти появі цвілі, вам може знадобитися осушувач, особливо якщо у вашому помешканні є вразливі вологі місця: підвал чи ванна кімната.



Цвіль може з'явитися у вологих приміщеннях / Фото Pexels​

Також не забувайте до і після душу відкривати двері ванної, щоб волога не залишалася в одній кімнаті. Не забувайте після душу протирати стіни, підлогу та саму ванну, щоб вони були сухими та не скоплювали надто багато води.

Якщо ж ваша ванна кімната викладена плиткою, не забувайте ущільнювати затирку щороку для того, щоб підтримувати гідроізоляцію поверхні.

Та якщо у вашому домі все ж з'явилася пліснява, для того, щоб позбутися її, вам знадобиться відбілювач та м'яка щітка. Для того, щоб очистити від плісняви плитку у ванній, зробіть розчин з ¾ склянки відбілювача та літра води і нанесіть цю суміш на стіни м'якою щіткою для чищення.

Не забудьте перед цим вдягти спеціальні рукавиці, щоб не пошкодити шкіру рук. Дайте розчину проникнути у затирку протягом 15 хвилин, а потім змийте його водою.