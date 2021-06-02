Справжні чи помилкові: як відрізнити їстівні гриби від отруйних

Гриби – це надзвичайно корисний і смачний дарунок лісів, яким послуговується чи не кожний українець. Але водночас вони є небезпечним продуктом та можуть призвести до отруєння організму і навіть смерті.

Фахівці не радять збирати гриби тим, хто ніколи цього не робив, адже в кошик можуть потрапити неїстівні чи отруйні види, яким не місце на вашій кухні.

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У розпал грибного сезону пропонуємо вам згадати як відрізнити їстівні гриби від їхніх двійників, а також чим вони корисні для нашого організму.

Чим корисні гриби

Гриби, особливо сушені, мають величезний запас білку, якого втричі більше, ніж в м’ясі, та в два рази більше, аніж у яйцях.

Лісові дарунки також багаті на фосфор і кальцій, кількість яких майже така сама як у рибі.

Крім того, гриби є низькокалорійними і здатні викликати відчуття ситості, споживаючи їх навіть у невеликій кількості.

Класифікація грибів

Отруйні гриби – містять токсичні речовини, що викликають отруєння організму, та не втрачають своєї токсичності при будь-якій обробці.

– містять токсичні речовини, що викликають отруєння організму, та не втрачають своєї токсичності при будь-якій обробці. Умовно-їстівні гриби – втрачають свої отруйні властивості при певній обробці (варінні, сушінні чи солінні), після чого їх можна споживати.

– втрачають свої отруйні властивості при певній обробці (варінні, сушінні чи солінні), після чого їх можна споживати. Неїстівні гриби – не отруйні, але мають неприємний смак або запах, що зберігається навіть після тривалого готування.

– не отруйні, але мають неприємний смак або запах, що зберігається навіть після тривалого готування. Їстівні гриби – такі можна споживати смаженими, соленими, маринованими чи сушеними.

Як відрізнити їстівні гриби від отруйних

Опеньки та помилкові опеньки

Хоча деяких представників цього сімейства і називають помилковими, та все ж їх відносять до категорії умовно-їстівних. Це означає, що їх можна споживати за умови тривалої термічної обробки. Однак при потраплянні в організм певні види помилкових опеньків викликають лише легке отруєння, інші ж можуть призвести навіть до тяжких наслідків.



Помилкові опеньки відносять до категорії умовно-їстівних / Інфографіка 24 каналу

Маслюки та помилкові маслюки

Дещо небезпечніша ситуація з маслюками, адже його двійники можуть бути як просто неїстівними, так і отруйними. На щастя, останні зустрічаються рідко. Якщо неїстівні викликають розлад шлунково-кишкового тракту, то вживання отруйних псевдомаслюків може стати причиною летальних випадків.



Отруйні маслюки трапляються рідко / Інфографіка 24 каналу

Лисички та помилкові лисички

​Отруєння помилковими лисичками провокує діарею, блювоту та слабкий галюциногенний ефект.



Помилкові лисички можуть викликати галюцинації / Інфографіка 24 каналу

Білий та сатанинський гриб

У спеціалізованій літературі сатанинські гриби відносять до умовно-їстівних. Позаяк, споживати їх без тривалого вимочування і варіння не менш як 10 годин не можна.



Сатанинський гриб дуже небезпечний для споживання / Інфографіка 24 каналу

Лісова печериця та бліда поганка

Значна частина отруєнь блідою поганкою завершуються смертю протягом 58 днів після потрапляння в організм.



Бліду поганку легко відрізнити від їстівних грибів/ Інфографіка 24 каналу

Важливі поради для грибників

Ніколи не збирайте грибів, яких не знаєте.

Якщо гриб викликає бодай найменший сумнів, краще його позбутися.

Не куштуйте сирі гриби на смак, це небезпечно.

Ретельно перевірте кожен гриб, перш ніж починати їх готувати.

Не застосовуйте загальновідомі методи визначення отруйності грибів на кшталт використання цибулини або ж срібних ложок. Окрім помилок, вони нічого не дають.

Перед приготуванням будь-якої страви відваріть гриби у підсоленій воді протягом 10 – 15 хвилин.

відваріть гриби у підсоленій воді протягом 10 – 15 хвилин. Готові страви зберігайте на холоді в емальованому посуді, але не більше 24 годин.

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Що робити при отруєнні

Якщо через 30 хвилин після споживання грибів у вас з’явилися нудота, блювота, головний біль, біль в животі чи галюцинації – це сигнал, що ви отруїлися. При перших ознаках вам слід:

зателефонувати до "швидкої";

промити шлунок простою водою;

прийняти сорбенти;

вживати багато рідини: звичайну чи підсолену воду, прохолодний чай – це допоможе вивести токсини.

Не можна вживати алкогольні напої, молочні та кисломолочні продукти, будь-яку їжу взагалі. Адже це може прискорити всмоктування токсинів у організм.