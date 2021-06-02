Справжні чи помилкові: як відрізнити їстівні гриби від отруйних

Гриби – це надзвичайно корисний і смачний дарунок лісів, яким послуговується чи не кожний українець. Але водночас вони є небезпечним продуктом та можуть призвести до отруєння організму і навіть смерті.
Фахівці не радять збирати гриби тим, хто ніколи цього не робив, адже в кошик можуть потрапити неїстівні чи отруйні види, яким не місце на вашій кухні.
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У розпал грибного сезону пропонуємо вам згадати як відрізнити їстівні гриби від їхніх двійників, а також чим вони корисні для нашого організму.
Чим корисні гриби
- Гриби, особливо сушені, мають величезний запас білку, якого втричі більше, ніж в м’ясі, та в два рази більше, аніж у яйцях.
- Лісові дарунки також багаті на фосфор і кальцій, кількість яких майже така сама як у рибі.
- Крім того, гриби є низькокалорійними і здатні викликати відчуття ситості, споживаючи їх навіть у невеликій кількості.
Класифікація грибів
- Отруйні гриби – містять токсичні речовини, що викликають отруєння організму, та не втрачають своєї токсичності при будь-якій обробці.
- Умовно-їстівні гриби – втрачають свої отруйні властивості при певній обробці (варінні, сушінні чи солінні), після чого їх можна споживати.
- Неїстівні гриби – не отруйні, але мають неприємний смак або запах, що зберігається навіть після тривалого готування.
- Їстівні гриби – такі можна споживати смаженими, соленими, маринованими чи сушеними.
Як відрізнити їстівні гриби від отруйних
- Опеньки та помилкові опеньки
Хоча деяких представників цього сімейства і називають помилковими, та все ж їх відносять до категорії умовно-їстівних. Це означає, що їх можна споживати за умови тривалої термічної обробки. Однак при потраплянні в організм певні види помилкових опеньків викликають лише легке отруєння, інші ж можуть призвести навіть до тяжких наслідків.
Помилкові опеньки відносять до категорії умовно-їстівних / Інфографіка 24 каналу
- Маслюки та помилкові маслюки
Дещо небезпечніша ситуація з маслюками, адже його двійники можуть бути як просто неїстівними, так і отруйними. На щастя, останні зустрічаються рідко. Якщо неїстівні викликають розлад шлунково-кишкового тракту, то вживання отруйних псевдомаслюків може стати причиною летальних випадків.
Отруйні маслюки трапляються рідко / Інфографіка 24 каналу
- Лисички та помилкові лисички
Отруєння помилковими лисичками провокує діарею, блювоту та слабкий галюциногенний ефект.
Помилкові лисички можуть викликати галюцинації / Інфографіка 24 каналу
- Білий та сатанинський гриб
У спеціалізованій літературі сатанинські гриби відносять до умовно-їстівних. Позаяк, споживати їх без тривалого вимочування і варіння не менш як 10 годин не можна.
Сатанинський гриб дуже небезпечний для споживання / Інфографіка 24 каналу
- Лісова печериця та бліда поганка
Значна частина отруєнь блідою поганкою завершуються смертю протягом 58 днів після потрапляння в організм.
Бліду поганку легко відрізнити від їстівних грибів/ Інфографіка 24 каналу
Важливі поради для грибників
- Ніколи не збирайте грибів, яких не знаєте.
- Якщо гриб викликає бодай найменший сумнів, краще його позбутися.
- Не куштуйте сирі гриби на смак, це небезпечно.
- Ретельно перевірте кожен гриб, перш ніж починати їх готувати.
- Не застосовуйте загальновідомі методи визначення отруйності грибів на кшталт використання цибулини або ж срібних ложок. Окрім помилок, вони нічого не дають.
- Перед приготуванням будь-якої страви відваріть гриби у підсоленій воді протягом 10 – 15 хвилин.
- Готові страви зберігайте на холоді в емальованому посуді, але не більше 24 годин.
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Що робити при отруєнні
Якщо через 30 хвилин після споживання грибів у вас з’явилися нудота, блювота, головний біль, біль в животі чи галюцинації – це сигнал, що ви отруїлися. При перших ознаках вам слід:
- зателефонувати до "швидкої";
- промити шлунок простою водою;
- прийняти сорбенти;
- вживати багато рідини: звичайну чи підсолену воду, прохолодний чай – це допоможе вивести токсини.
Не можна вживати алкогольні напої, молочні та кисломолочні продукти, будь-яку їжу взагалі. Адже це може прискорити всмоктування токсинів у організм.