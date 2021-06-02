Настоящие или нет: как отличить съедобные грибы от ядовитых

2 июня 2021 , 03:20
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Источник:

24 канал

Грибы – это очень полезный и вкусный подарок лесов, которым пользуется едва ли не каждый украинец. Но одновременно это опасный продукт, который может привести к отравлению организма и даже смерти.

Специалисты не советуют собирать грибы тем, кто никогда этого не делал, ведь в корзину могут попасть несъедобные или ядовитые виды, которым не место на вашей кухне.

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В разгар грибного сезона предлагаем вам вспомнить как отличить съедобные грибы от их двойников, а также чем они полезны для нашего организма.

Чем полезны грибы

  • Грибы, особенно сушеные, имеют огромный запас белка, которого в три раза больше, чем в мясе, и в два раза больше, чем в яйцах.
  • Лесные дары также богаты фосфором и кальцием, количество которых почти такое же, как в рыбе.
  • Кроме того, грибы низкокалорийные и способны вызвать ощущение сытости, даже если потреблять их в небольшом количестве.

Классификация грибов

  • Ядовитые грибы – содержат токсичные вещества, вызывающие отравление организма, и не теряют своей токсичности при любой обработке.
  • Условно-съедобные грибы – теряют свои ядовитые свойства при определенной обработке (варке, сушке или солении), после чего их можно употреблять.
  • Несъедобные грибы – не ядовитые, но имеют неприятный вкус или запах, который сохраняется даже после длительного приготовления.
  • Съедобные грибы – такие можно потреблять жареными, солеными, маринованными или сушеными.

Как отличить съедобные грибы от ядовитых

  • Опята и ложные опята

Хотя некоторых представителей этого семейства и называют ложными, но все же их относят к категории условно-съедобных. Это означает, что их можно потреблять при длительной термической обработке. Однако при попадании в организм определенные виды ложных опят вызывают лишь легкое отравление, другие же могут привести даже к тяжелым последствиям.


Ложные опята относят к категории условно-съедобных / Инфографика 24 канала

  • Маслята и ложные маслята

Несколько опаснее ситуация с маслятами, ведь их двойники могут быть как просто несъедобными, так и ядовитыми. К счастью, последние встречаются редко. Если несъедобные вызывают расстройство желудочно-кишечного тракта, то употребление маслят ложных может стать причиной летального исхода.


Ядовитые маслята случаются редко / Инфографика 24 канала

  • Лисички и ложные лисички

Отравление ложными лисичками провоцирует диарею, рвоту и слабый галлюциногенный эффект.


Ложные лисички могут вызвать галлюцинации / Инфографика 24 канала

  • Белый и сатанинский гриб

В специализированной литературе сатанинские грибы относят к условно-съедобным. Да, потреблять их без длительного вымачивания и варки не менее 10 часов нельзя.


Сатанинский гриб очень опасен для потребления / Инфографика 24 канала

  • Лесной шампиньон и бледная поганка

Значительная часть отравлений бледной поганкой заканчивается смертью в течение 58 дней после попадания в организм.


Бледную поганку легко отличить от съедобных грибов / Инфографика 24 канала

Важные советы для грибников

  • Никогда не собирайте грибы, которых не знаете.
  • Если гриб вызывает хотя бы малейшее сомнение, лучше от него избавиться.
  • Не пробуйте сырые грибы на вкус, это опасно.
  • Тщательно проверьте каждый гриб, прежде чем начинать готовить.
  • Не используйте общеизвестные методы определения ядовитости грибов вроде использования луковицы или серебряных ложек. Кроме ошибок, они ничего не дают.
  • Перед приготовлением любого блюда отварите грибы в подсоленной воде в течение 10 – 15 минут.
  • Готовые блюда храните на холоде в эмалированной посуде, но не более 24 часов.

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Что делать при отравлении

Если через 30 минут после употребления грибов у вас появились тошнота, рвота, головная боль, боль в животе или галлюцинации – это сигнал, что вы отравились. При первых признаках вам следует:

  • позвонить в "скорую";
  • промыть желудок простой водой;
  • принять сорбенты;
  • употреблять много жидкости: обычную или подсоленную воду, прохладный чай – это поможет вывести токсины.

Нельзя употреблять алкогольные напитки, молочные и кисломолочные продукты, любую пищу вообще. Ведь это может ускорить всасывание токсинов в организм.

Автор: Іванна Кутнів