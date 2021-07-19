Трихологиня Лариса Пономаренко розповіла про схему, яка допоможе відростити здорові довгі локони.

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Перше, що радить лікарка – відвідати трихолога для того, що б виключити будь-які захворювання на волосистій частині голови.

Поради для росту волосся

Не використовуйте стимулятори росту волосся без призначення фахівця. Через це може початися випадіння волосся і цей процес може бути досить затяжним.

Не забувайте стрижку кінчиків волосся, особливо, якщо волосся освітлене або знебарвлене. Коріння буде рости, а кінчики ламатися.

Потрібен повний домашній догляд: пілінг, шампунь, маска, кондиціонер, масло та термозахист.

Професійний догляд – вибирайте "холодні" методи, які не пошкоджують волосся, наповнюючи його кератином і вологою.

Гарячі методи теж підходять, але є два протипоказання: