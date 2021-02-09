Як викликати менструацію при її затримці: перевірені методи

Затримка менструації непокоїть всіх жінок, які дбають про своє здоров'я. У голові кожної відразу запалюється "червона лампа": якщо місячні відсутні, значить, – з організмом не все гаразд. Але для початку з'ясуймо, чи справді варто панікувати через кілька днів затримки.

Нормальний менструальний цикл триває від 22 – 25 до 35 днів. Його тривалість обчислюємо, починаючи з першого дня останньої менструації. Після цього повинна початися менструальна кровотеча, яка у нормі триває від трьох до восьми днів. Цикл можна назвати нерегулярним, якщо місячні затримуються на 2 – 5 днів і відбувається це доволі часто.

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Втім, якщо затримки турбують вас не надто часто (навіть, якщо вони тривають до 5 днів), панікувати не варто. Це не завжди означає, що ви вагітні та не обов'язково свідчить про проблеми зі здоров'ям. Існує безліч факторів, які можуть викликати ситуативне порушення циклу.



Як викликати місячні / Фото Pexels

Найпоширеніші причини затримки менструації:

у молодих дівчат затримка менструації є цілком природним явищем . Після менархе (першої менструальної кровотечі) цикл стабілізується щонайраніше через 2 роки;

. Після менархе (першої менструальної кровотечі) цикл стабілізується щонайраніше через 2 роки; відсутність місячних, які повинні бути "за планом", також не повинна викликати особливого занепокоєння у жінок віком 45 – 55 років, адже у період менопаузи цикл стає нерегулярним і терпіти такі "качелі" доведеться, поки яєчники не припинять продукувати естроген і репродуктивна функція жінки не згасне;

і терпіти такі "качелі" доведеться, поки яєчники не припинять продукувати естроген і репродуктивна функція жінки не згасне; сильне емоційне потрясіння ;

; затяжний стрес ;

; строга дієта;

втрата або набір ваги;

застуда та інші інфекційні захворювання (особливо органів сечостатевої сфери);

(особливо органів сечостатевої сфери); фізичне виснаження;

брак сну ;

; прийом деяких ліків;

переїзд (особливо при зміні кліматичних/часових поясів).

Тож, перш ніж бігти в аптеку за тестом на вагітність чи у паніці телефонувати своєму гінекологу, пригадайте, який спосіб життя ви вели протягом останнього місяця та які події пережили. Можливо, щось із цього й спровокувало порушення менструального циклу.

Якщо підозрюєте, що можете бути вагітні – пройдіть тест на вагітність. Робити його можна того ж дня, коли очікували початку менструації. Якщо результат негативний, а місячні так і не почалися, через кілька днів зробіть тест повторно.

Коли потрібно йти до лікаря

Причина затримки може критися у гормональних порушеннях, тому, звісно, якщо таке трапляється з вами не вперше, бажано звернутися до гінеколога.

Після проведення відповідних досліджень, лікар може призначити вам синтетичний прогестерон (гормон жовтого тіла) – препарат, який дозволить у найкоротші терміни відрегулювати цикл. При нестачі цього гормону менструації стають нерегулярними, а у періоді між ними – можуть з'являтися кров’янисті виділення. Препарат приймають внутрішньо або ж вводять у піхву впродовж 5 – 7 днів, після чого повинна початися планова менструальна кровотеча. Майте на увазі, що придбати цей препарат в аптеці можна лише за рецептом!

Якщо ви лише нещодавно припинили застосовували гормональну контрацепцію, будьте готові, що аменорея (відсутність місячних) може тривати навіть до пів року. Якщо ж минуло понад 6 місяців, а менструації й досі немає – обов’язково проконсультуйтеся з лікарем.

Через кілька днів після припинення прийому протизаплідних таблеток можуть з'явитися мажучі кров’янисті виділення або навіть виникнути кровотеча. Проте це ще не менструація. Справжньої менструальної кровотечі слід очікувати через три місяці після відмови від препарату.

Якщо місячних немає, але ви відчуваєте свербіж, печіння у ділянці геніталій, зауважили, що слизова почервоніла, тягне або болить низ живота, вагінальні виділення мають неприємний запах, обов’язково проконсультуйтеся з фахівцем. Зверніть увагу, що біль у животі, схожий на менструальний, надмірні білі виділення з піхви на тлі аменореї можуть вказувати на вагітність і водночас – сигналізувати про гінекологічні захворювання.



Як пришвидшити настання місячних ​/ Фото Pexels

Як викликати місячні у домашніх умовах

Відразу хочемо застерегти – жоден із цих способів немає наукового чи медичного підтвердження.

Якщо у вас регулярний цикл, то трави, гарячі ванни, вітамін С, інтенсивні фізичні вправи та інші способи не зможуть відтермінувати менструацію або пришвидшити її настання. Якщо ж ваш цикл нерегулярний, цілком можливо, що один із цих методів може спрацювати.

Прийміть теплу ванну

Але перед тим, як випробовувати їх на собі – обов’язково переконайтеся, що ви не вагітні!

Достатньо гаряча вода не тільки допоможе розслабитися і зняти напругу у м'язах, а й внаслідок стимуляції кровообігу, підвищить артеріальний тиск. Якщо подразнення шкіри чи опіки не входять у ваші плани, простежте, щоб це не був окріп. Крім того, у такій ванні цілком можна втратити свідомість, а це вже створює пряму загрозу життю.

Щоб ефект був кращим, приймайте ванну не менше 30 хвилин. Масажуйте круговими рухами нижню частину живота. Вийшовши з ванни, можете випити склянку червоного вина. Якщо не вживаєте алкоголю – приготуйте трав'яний чай (з квітів чорної мальви, деревію, календули або меліси). Ляжте у ліжко і покладіть на живіт грілку, наповнену теплою водою.

Якщо наступного дня місячні не почалися, повторіть процедуру.

Займіться фізичною активністю

Важливо, щоб навантаження було помірним. Влаштуйте генеральне прибирання у домі або виконайте цикл фізичних вправ. Можна обрати й таку приємну альтернативу як заняття сексом.

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Приготуйте настоянку з мальви

Ця рослина містить фітоестрогени (природні аналоги естрогену). 1 столову ложку трави, листя або квітів залийте склянкою окропу. Посудину щільно закрийте кришкою і настоюйте 20 – 30 хвилин. Приймайте по пів склянки 3 рази на день, але починайте прийом за тиждень до запланованої дати початку менструації.



Вживайте настоянки розумно / Фото Pexels

Приготуйте настоянку зі звіробою

Допоможе відрегулювати цикл настоянка звіробою, проте будьте обачні – ця лікарська рослина є досить токсичною, тому обов’язково дотримуйтеся правильного дозування. Не поєднуйте звіробій з антидепресантами і не засмагайте після цього!

Застосовують звіробій переважно у поєднанні з іншими лікарськими травами. Візьміть у рівних пропорціях звіробій, м’яту, крушину, полин, чистотіл, ялівець, петрушку і деревій (ці трави можна придбати в аптеці) та перемішайте. 2 – 3 столові ложки суміші залийте 200 – 300 мілілітрами окропу. Дайте настоятися впродовж 3 – 5 годин. Приймайте по ½ склянки двічі на день.

Приготуйте настоянку з петрушки

Якщо фітотерапевт із вас кепський, спробуйте простіший варіант – приготуйте настоянку з петрушки. Ця рослина покращує кровопостачання та циркуляцію крові у матці, а завдяки ефірним оліям, що входять до її складу, може також пришвидшити настання менструальної кровотечі (шляхом стимуляції скорочень матки і зменшення в організмі рівня прогестерону – гормону, який "блокує" початок менструації). Візьміть 15 грамів зелені і дрібно посічіть її ножем. Залийте 4 склянками води. Прокип’ятіть, кілька годин настоюйте і процідіть. Приймайте по ½ склянки 2 рази на день після їжі.

Якщо купили петрушку в аптеці (висушену і фасовану у "чайні" пакетики), залийте такий пакет склянкою окропу (якщо петрушка – не фасована, візьміть 1 столову ложку трави), настоюйте 5 хвилин, процідіть. До пів склянки настоянки долийте півсклянки теплої води. Пийте замість чаю 2 рази на день (зранку і ввечері).

Увага! При передозуванні настоянки з петрушки може виникнути рясна кровотеча. Не приймайте засіб, якщо не впевнені, що ви не вагітні, адже у такий спосіб можете спровокувати викидень. Не приймайте настоянку, якщо у вас є хвороби нирок чи серця, а також довше 2-х тижнів. Щоб викликати місячні, достатньо пропити засіб протягом 1 – 2-х днів.

Прийміть таблетку аспірину

Цей препарат розрідить кров. Крім того, він діє як знеболюючий, протизапальний і жарознижуючий засіб. Проте не зловживайте цим медикаментом – 1 – 2 таблетки на день цілком достатньо. При передозуванні він може викликати сильну кровотечу і проблеми з печінкою.