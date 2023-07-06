Як боротися з рожевими вуграми: дерматолог розповіла, як швидко вилікуватись

Якщо у вас є така шкірна недуга як рожеві вугрі – важливо своєчасно звернутися за допомогою до фахівця. Дерматологиня Ганна Кравчук розповіла, як саме треба боротися з рожевими вуграми.

Рум’янець на щоках, що не зникає тривалий період, може бути провісником такого серйозного захворювання, як рожеві вугрі або розацеа.

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Що це таке, чому виникають рожеві вугрі та якими симптомами проявляються, розповіла дерматовенерелогиня та косметологиня Ганна Кравчук.

Рожеві вугрі – що це

Це хронічний дерматоз, через який уражається центральна зона шкіри обличчя. Епідерміс набуває характерного рожевого кольору. Рожеві вугрі мають іншу назву – розацеа, оскільки в перекладі з латинської rosaceus означає "рожевий" (йдеться про колір).

Це захворювання може поєднувати в собі первинний судинний розлад шкіри та захворювання епідермісу, яке супроводжується порушенням роботи сальних залоз.



Від розацеа можна позбутися на початку захворювання / Фото з Golden Company

Причини появи рожевих вугрів

Згідно зі статистичними даними, близько 10 % мають захворювання розацею. Лідерами за показниками захворювання є США та країни Європи.

Причини появи рожевих вугрів:

генетична схильність;

кліматичні умови або різка зміна клімату (спекотний клімат);

ультрафіолетове випромінювання;

обмороження або сонячні опіки шкіри обличчя;

гормональний дисбаланс;

вроджені імунні аномалії;

порушення роботи ендокринної системи;

хронічні захворювання шлунково-кишкового тракту;

дія на шкіру обличчя кліща Demodex folliculorum;

стресовий спосіб життя;

незбалансований раціон харчування (вживання гострої, пряної, солоної та занадто гарячої їжі);

зловживання спиртними й кофеїновмісними напоями (рідко).

Найчастіше рожеві вугрі з’являються у людей після 30-ти років, якщо у них світла і чутлива шкіра. Найчастіше причиною захворювання є генетичний чинник.

Симптоми розацеа

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Перша стадія. Шкіра набуває нестійкого червоного відтінку, який виникає в області щік, а потім безслідно зникає. Ближче до початку другої стадії розвитку розацеа, ситуація посилюється – на епідермісі з'являються "судинні зірочки", які сигналізують про розширення судин.

Вони перестають звужуватися, внаслідок чого кров не рухається з потрібною швидкістю, а тканини не отримують достатньої кількості поживних речовин.

На цьому етапі важливо звернутися за допомогою до дерматолога ще на етапі тимчасового почервоніння шкіри. У цей період можна уникнути появи "зірочок" і відновити живлення судин.

Друга стадія. У пацієнта з'являються висипання, набряклість обличчя, починають формуватися вузлики, запальні елементи, дрібні пустули. Це відбувається через зниження шкірного імунітету. Також можуть з'являтися хворобливі відчуття в зоні очей, зокрема печіння, почервоніння повік, сльозовиділення. В такому разі покращити ситуацію може лише комплексне лікування, яке передбачає вживання лікарських препаратів.

Третя стадія. Вона зустрічається доволі рідко, в зоні лоба, носа, підборіддя, повік, а також у вушних раковинах з'являються пухлиноподібні новоутворення. Шкіра обличчя набуває стійкого рожевого кольору, може докучати печіння.



Від розацеа можна позбутися на початку захворювання / Фото з Golden Company

Як лікувати розацеа

Щоб вилікувати рожеві прищі, потрібен комплексний медичний підхід, тому ще за появи перших симптомів – зверніться до лікаря. Він проведе комплексну діагностику та призначить лікування, до якого входитимуть використання спеціальних лікарських мазей, тонізувальних засобів, приймання антибіотиків, вітамінних комплексів, дотримання дієти.

Тривалість лікування буде залежати від причини, яка спровокувала розвиток захворювання та стану шкіри пацієнта на момент звернення до фахівця. Також можливе проведення апаратних процедур лікування.

Усунути захворювання самостійно неможливо. Тому якщо у вас з'явилися короткочасні "припливи", за яких вас кидає в жар, а шкіра набуває червоного відтінку, зверніться до дерматолога. Не чекайте, поки на обличчі з'являться вузлики й пустули.