Как бороться с розовыми угрями: дерматолог рассказала, как быстро вылечиться

Если у вас есть такой кожный недуг как розовые угри – важно своевременно обратиться за помощью к специалисту. Дерматологиня Анна Кравчук рассказала, как именно нужно бороться с розовыми угрями.

Румянец на щеках, не исчезающий длительный период, может быть предвестником такого серьезного заболевания, как розовые угри или розацеа.

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Что это такое, почему возникают розовые угри и какими симптомами проявляются, рассказала дерматовенерелогиня и косметологиня Анна Кравчук.

Розовые угри – что это

Это хронический дерматоз, из-за которого поражается центральная зона кожи лица. Эпидермис приобретает характерный розовый цвет. Розовые угри имеют другое название – розацеа, поскольку в переводе с латинского rosaceus означает "розовый" (речь идет о цвете).

Это заболевание может сочетать в себе первичное сосудистое расстройство кожи и заболевание эпидермиса, сопровождающееся нарушением работы сальных желез.



От розацеа можно избавиться в начале заболевания / Фото с Golden Company

Причины появления розовых угрей

Согласно статистическим данным, около 10% страдают от заболевания розацеа. Лидерами по показателям заболевания есть США и страны Европы.

Причины появления розовых угрей :

генетическая предрасположенность;

климатические условия или резкое изменение климата (жаркий климат);

ультрафиолетовое излучение;

обморожение или солнечные ожоги кожи лица;

гормональный дисбаланс;

врожденные иммунные аномалии;

нарушение работы эндокринной системы;

хронические заболевания желудочно-кишечного тракта;

действие на кожу лица клеща Demodex folliculorum;

стрессовый образ жизни;

несбалансированный рацион питания (употребление острой, пряной, соленой и слишком горячей пищи);

злоупотребление спиртными и кофеинсодержащими напитками (редко).

Чаще розовые угри появляются у людей после 30-ти лет, если у них светлая и чувствительная кожа. Чаще всего причиной заболевания генетический фактор.

Симптомы розацеа

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Первая стадия. Кожа приобретает неустойчивый красный оттенок, который возникает в области щек, а затем бесследно исчезает. Ближе к началу второй стадии развития розацеа ситуация усугубляется – на эпидермисе появляются "сосудистые звездочки", которые сигнализируют о расширении сосудов.

Они перестают сужаться, в результате чего кровь не двигается с нужной скоростью, а ткани не получают достаточного количества питательных веществ.

На этом этапе важно обратиться за помощью к дерматологу еще на этапе временного покраснения кожи. В этот период можно избежать появления "звездочек" и возобновить питание сосудов.

Вторая стадия. У пациента появляются сыпь, отечность лица, начинают формироваться узелки, воспалительные элементы, мелкие пустулы. Это происходит из-за понижения кожного иммунитета. Также могут появляться болезненные ощущения в зоне глаз, в том числе жжение, покраснение век, слезоотделение. В таком случае улучшить ситуацию может только комплексное лечение, предусматривающее употребление лекарственных препаратов.

Третья стадия. Она встречается довольно редко, в зоне лба, носа, подбородка, век, а также в ушных раковинах появляются опухолевидные новообразования. Кожа лица приобретает устойчивый розовый цвет, может досаждать жжение.



От розацеа можно избавиться в начале заболевания / Фото с Golden Company

Как лечить розацеа

Чтобы вылечить розовые прыщи, требуется комплексный медицинский подход, поэтому еще при появлении первых симптомов – обратитесь к врачу. Он проведет комплексную диагностику и назначит лечение, включающее использование специальных лекарственных мазей, тонизирующих средств, приема антибиотиков, витаминных комплексов, соблюдения диеты.

Продолжительность лечения будет зависеть от причины, спровоцировавшей развитие заболевания и состояния кожи пациента на момент обращения к специалисту. Также возможно проведение аппаратных процедур лечения.

Устранить заболевание самостоятельно невозможно. Поэтому если у вас появились кратковременные "приливы", при которых вас бросает в жар, а кожа приобретает красный оттенок, обратитесь к дерматологу. Не ждите, пока на лице появятся узелки и пустулы.