Як прибрати жирну пляму без прання: вам стане в пригоді цей лайфхак

Поява жирних плям на одязі для багатьох стає катастрофою, адже при неправильній миттєвій реакції ви можете назавжди залишити відбиток невдалого дня на тканині.

Жирні забруднення складно відіпрати, а затемнені плями на тканині зроблять ваш образ ну дуже неохайним. Як миттєво прибрати забруднення без прання, розповідаємо далі.

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Як позбутись жирної плями

На полицях супермаркету можна знайти чимало засобів для видалення жирних забруднень. Але цей лайфхак вбереже тканину від агресивних речовин та зекономить гроші. Прибрати пляму можна навіть без прання та зайвих зусиль.

Для цього важливо мати під рукою тальк. Це мінерал, який містить магній, кремній і кисень. Ці компоненти разом працюють, як чудовий абсорбент. Достатньо злегка присипати масляну пляму, втиснути мінерал ложкою та залишити на 1 – 2 години.

Після цього видаліть залишки за допомогою щітки. Тальк вбере весь жир, а на тканині не залишиться жодного сліду.



Ці поради продовжать життя вашим речам / Фото Pexels

Що ще допоможе видалити жирні забруднення

Рідина для миття посуду: наносимо на забруднення, залишаємо на 15 – 20 хвилин і перемо у пральній машинці.

Господарське мило: замочуємо тканину у гарячій воді, ретельно натираємо милом, залишаємо на 2 години, а тоді випираємо.

Харчова сода: її сміливо можна застосовувати для натуральних і делікатних тканин. Змішайте воду з порошком 1:1 та нанесіть суміш на забруднення, залиште на 30 хвилин.

Крохмаль з молоком: змішуємо 50 мілілітрів молока і 4 столові ложки картопляного крохмалю, втираємо і залишаємо на ніч. Вранці промийте пляму водою і виперіть.

Спирт: він допоможе видалити навіть найстаріші плями, якщо звернетесь до високопроцентного продукту. А для підсилення ефекту в ложку спирту можна додати кілька крапель оцту.