Ось як прищепити нову здорову звичку за 5 кроків: простий спосіб

Ви можете думати, що усі люди, які займаються спортом, ведуть здоровий спосіб життя та правильно харчуються, мають надзвичайний самоконтроль. Втім, цілком ймовірно, їм допомагає звичка, яку не так важко виробити.

Якщо ви вже маєте чимало хороших звичок, вам, певно, доводиться досить рідко протистояти спокусі полінуватися на дивані чи з'їсти некорисні, жирні продукти. Часто автопілот бере верх над вашими діями, і ви стаєте продуктивними без особливих зусиль. Про правила утворення звички розповіла професорка Кеті Мілкман.

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Поставте мету

Ви могли й не підозрювати, наскільки сильно визначення конкретної мети впливає на легкість перетворення її на звичку. Нещодавні дослідження показали, що навіть така ціль, як, наприклад, "регулярно медитувати", все одно є надто абстрактною.

Натомість спробуйте сказати собі: "Я медитуватиму щодня по 15 хвилин". Так ви матимете більше шансів і справді робити це.

Створіть детальний план

Після того, як у вас є конкретна мета, саме час подумати над тим, що спонукатиме вас до дій. Окрім того, продумайте, де ви будете виконувати свою звичку, яким чином, і що ви робитимете після цього.

Вчені вважають, що саме такий детальний план найбільш корисний на шляху до утворення нової звички. Тобто якщо ви почали з цілі вивчати англійську протягом 20 хвилин щодня, розширте цей план до "Я буду вивчати англійську 20 хвилин за своїм письмовим столом після роботи".

Сплановані час і місце спонукатимуть ваш мозок згадувати про звичку, і так ви швидше створите її.

Зробіть повторення цікавими

Ймовірно, коли ви ставите собі мету, ви хочете досягти її у найкоротші терміни та робити це якомога ефективніше. Парадоксально, та це неправильний підхід. Якщо ви намагатиметеся, скажімо, багато підтягуватися щодня, зрештою ваша сила волі вичерпається, і ви закинете тренування.

Натомість спробуйте чергувати різні заняття спортом та вправи, щоб зберігати новизну процесу. Ви також можете запросити своїх друзів приєднатися, і так дотримуватися звички буде простіше.

Розвивайте гнучкість

Вам може здатися, що ви повинні виконувати дії, які намагаєтеся перетворити на звичку, щодня у той самий час. Втім, це не найкращий підхід. Залишайтеся гнучкими, і тоді зміни у вашому графіку та розпорядку дня не завадять вам. Скажімо, якщо ви запланували ранкову медитацію, але довелося терміново бігти на роботу, краще помедитувати згодом ввечері, ніж не робити цього взагалі.



Звичку не обов'язково повторювати в однаковий час / Фото Pexels​

Знайдіть соціальну підтримку

Цей крок може здатися очевидним, проте чимало людей випускають його зі свого поля зору. Соціальна підтримка – це не тільки ваші друзі і родина (хоча й вони можуть підтримати вас на шляху до мети).

Виявляється, на людей дуже сильно впливає поведінка оточуючих. Тож якщо ви хочете регулярно бігати, спробуйте приєднатися до місцевого бігового клубу. Це буде більш ефективним, ніж просити кількох ваших друзів, які не мають бігового досвіду, приєднатися до вас.