Виявляється, хороший сніданок може не тільки дати вам заряд енергії на цілий день, але й підтримувати стабільний рівень цукру в крові, покращити метаболізм та настрій. Коли ж варто вживати його, розповів доктор медичних наук Микита Тоші.
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Коли найкраще снідати
Ви могли цього не знати, та найкращий час для сніданку – протягом двох годин після вашого пробудження. Тож якщо ви встаєте досить рано, то й снідати потрібно рано. Річ у тому, що сніданок відразу після пробудження може прискорити ваш метаболізм.
Це дуже важливо через те, що ваше тіло буде без зусиль розщеплювати їжу та вивільняти енергію.
Тож найкращий час для сніданку – між 7 та 8 ранку. Намагайтеся не відкладати сніданок на час після 10 ранку, адже це може вплинути й на ваш апетит, і на здатність перетравлювати їжу.
Снідати варто рано вранці / Фото Pexels
У вчасного прийому ранкової їжі є безліч переваг. Зокрема, це допоможе підтримувати стабільний рівень цукру в крові, тож ви знизите свої шанси захворіти на діабет. А якщо ви відчуваєте надто велику тягу до їжі, це також може бути через те, що ви снідаєте надто пізно.
Ранній сніданок допоможе вам залишатися ситими до обіду та навіть підтримує вашу розумову активність, підвищує продуктивність та покращує концентрацію й увагу.
Втім, якщо ви тренуєтеся рано вранці, це не значить, що вам варто робити це з повним животом. Але й займатися спортом зовсім натщесерце теж не варто: з'їдайте фрукт чи овоч, щоб ви не залишалися надто голодними довго після пробудження.