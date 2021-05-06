Як витягнути скалку з тіла та що трапиться, якщо вчасно цього не зробити

Якщо ви часто працюєте з деревиною, проводите час в лісі чи босоніж ступаєте на старий дерев'яний паркет – вам знайоме поняття скалки. Зазвичай вони не становлять проблеми, а витягнути чужорідний предмет можна навіть в домашніх умовах. Але що відбувається, якщо він засів дуже глибоко? Чи можна залишити скалку і що трапиться, якщо ви це зробите?

Будь-які чужорідні тіла, які ушкоджують шкірний покрив дозволяють бактеріям проникати всередину організму. При цьому органічні скалки, наприклад, шипи троянди, можуть містити грибки та бактерії, які провокують інфекції. Якщо після контакту шипами не продезінфікувати рану та не пройти курс лікування протигрибковими препаратами, ви можете заразитися грибком Sporothrix, який викликає запалення і набряк.

Читайте також Хрускіт в колінах: чому це відбувається та коли пора бити на сполох

Попри те, що скло чи пластик можуть сильніше травмувати шкірний покрив, деревина, кактусові шипи та колючки від квіток особливо небезпечна річ, яку не варто залишати під шкірою. Саме органічні матеріали спричиняють меліоїдоз (хворобу садівника).

Разом зі скалкою в організм можуть проникнути бактерії правця (Clostridium tetani). Якщо людина не вакцинована, то виділяються токсини, які можуть вплинути на нервову систему.

Також органічні скабки переносять бактерії золотистого стафілокока (Staphylococcus aureus). Протягом 24 годин у людини з'явиться почервоніння в місці пошкодження шкірного покриву, потім – почнеться жар і озноб. Все це – ознака важкої бактеріальної інфекції.

Доктор Джефрі Білер, голова педіатрії дитячої лікарні Ніклауса в Майамі, радить звернутися за медичною допомогою, якщо ви не змогли вийняти скалку в домашніх умовах. Звісно, не всі скалки призводять до плачевних наслідків, але краще перестрахуватися.

Як витягнути скалку з тіла – Відео з каналу American Academy of Dermatology

Як витягнути скалку