Як вивести запах котячої та собачої сечі з килимів та матрасів: ці поради допомагають

Якщо у вас є домашні улюбленці, які ще не привчені до туалету, то радимо скористатися кількома порадами, які допоможуть уникнути неприємного запаху від сечі.

Є чимало відмінних способів, які виводять запах від домашніх тварин. Вам треба всього кілька засобів, які вже є у вас вдома.

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Пам'ятайте, що сеча кисла, і чим довше вона залишається на тканинах, тим більшої шкоди вона може завдати, а велика кількість молекул, що викликають запах, зв'язуються з волокнами. Своєчасне чищення - найкращий шанс видалити весь запах сечі з килимів та інших м'яких поверхонь.

Про те, як найкраще позбутися запаху сечі розповіла Мері Марлоу Леверетт, яка має більш ніж сорокарічний досвід роботи і більше 20 років пише і консультує, ділячись своїми знаннями про ефективне ведення домашнього господарства та методи видалення плям.

Для видалення плям та запаху сечі з матраців

Паперові рушники або білі ганчірки;

Пральний порошок;

Щітка для чищення з м'якою щетиною;

Харчова сода;

Дистильований білий оцет;

3% перекис водню;

Гумові рукавиці.

При свіжих плямах сечі промокніть їх паперовими рушниками, щоб увібрати якомога більше сечі.

Змішайте 1/2 чайної ложки сильнодіючого прального порошку з 1 склянкою теплої води. Зануріть у суміш щітку з м'якою щетиною. Діючи від зовнішнього боку плями до центру, акуратно потріть матрац.

Промокніть місце сухою тканиною, щоб увібрати зайву вологу. Посипте вологу очищену область шаром харчової соди.

Дайте матрацу висохнути на повітрі протягом кількох годин. Після висихання видаліть харчову соду за допомогою насадки для оббивки пилососом.



Поганий запах сечі від домашніх тварин можна прибрати / Фото Pexels

Для видалення плям та запаху сечі з килима

Паперові рушники або білі ганчірки;

Дистильований білий оцет;

Посудомийна рідина;

Харчова сода;

3% перекис водню.

Якщо сеча свіжа, якнайшвидше промокніть її паперовими рушниками або білою тканиною. Налийте в розпилювач 1 склянку дистильованого білого оцту, 1 склянку води та 2 чайні ложки рідини для миття посуду.

Щоб позбавитися старої плями від сечі, змішайте в пульверизаторі 3 столові ложки харчової соди, 1 склянку 3% перекисю водню і дві краплі засобу для миття посуду.

У разі свіжої сечі обприскуйте пляму від сечі розчином оцту, доки килим не стане дуже вологим. Для застарілої сечі розпорошіть розчин на килим і дайте йому «вбратися» протягом 20 хвилин.

Для свіжої сечі, починаючи із зовнішніх країв плями і просуваючись до центру, щоб пляма не розтеклася, використовуйте чисту білу тканину або щітку для чищення килимів, щоб глибше проникнути розчином оцту в волокна килима. М'якими рухами, що чистять, продовжуйте рухатися до чистої ділянки тканини, поки не помітите, що зміна кольору перейшла на тканину. Використовуючи суху тканину або паперові рушники, промокніть розчин.

Далі наповніть другу пляшку з розпилювачем простою водою і ретельно окропіть очищену область, щоб змити залишки мила. Промокуйте сухою тканиною доти, поки волога не перестане передаватися.

Як свіжій, так і старій сечі дайте висохнути на повітрі. Для світлого килима використовуйте перекис водню. Ніколи не використовуйте його для чищення темних килимів, оскільки перекис водню – це м'який відбілювач, який може спричинити знебарвлення.

Для видалення плям та запаху сечі з одягу

Харчова сода;

Пральний порошок;

Дезінфікуючий засіб для прання або хлорний відбілювач (для кольорових та білих бавовняних тканин).

Якщо ви не можете випрати річ відразу або плями сечі висохли, зробіть попереднє замочування, наповнивши миску достатньою кількістю води, щоб покрити тканину, і додайте одну склянку харчової соди. Дайте тканині просочитися.

Використовуйте гарячу воду, рекомендовану для тканини. Додайте у воду 1 склянку харчової соди та використовуйте сильнодіючий пральний засіб на ферментній основі.

Щоб продезінфікувати тканину використовуйте хлорний відбілювач для білих тканин.

Протестуйте одяг на нюх. Якщо ви все ще відчуваєте запах сечі, не кладіть річ у гарячу сушарку. Тепло може утруднити видалення запаху. Якщо запах приємний, найбезпечніше дати предмету висохнути на повітрі.

Якщо запах не зник, повторіть етапи замочування та прання. Обов'язково використовуйте високоякісний миючий засіб, який містить достатньо ферментів, щоб розірвати зв'язки молекул запаху з тканиною. Сушіння на мотузці на вулиці також може допомогти видалити запахи.