Как вывести запах кошачьей и собачьей мочи из ковров и матрасов: эти советы помогают

Если у вас есть домашние любимцы, еще не приученные к туалету, то советуем воспользоваться несколькими советами, которые помогут избежать неприятного запаха от мочи.

Есть немало отличных способов, выводящих запах от домашних животных. Вам нужно всего несколько средств, которые уже есть у вас дома.

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Помните, что моча кислая, и чем дольше она остается на тканях, тем больший вред она может нанести, а большое количество молекул, вызывающих запах, связываются с волокнами. Своевременная чистка – лучший шанс удалить весь запах мочи с ковров и других мягких поверхностей.

О том, как лучше избавиться от запаха мочи рассказала Мэри Марлоу Леверетт, которая имеет более чем сорокалетний опыт работы и более 20 лет пишет и консультирует, делясь своими знаниями об эффективном ведении домашнего хозяйства и методах удаления пятен.

Для удаления пятен и запаха мочи из матрасов

Бумажные полотенца или белые тряпки;

Стиральный порошок;

Щетка для чистки с мягкой щетиной;

Пищевая сода;

Дистиллированный белый уксус;

3% перекись водорода;

Резиновые перчатки.

При свежих пятнах мочи промокните их бумажными полотенцами, чтобы впитать как можно больше мочи.

Смешайте 1/2 чайной ложки сильнодействующего стирального порошка с 1 стаканом теплой воды. Погрузите в смесь щетку с мягкой щетиной. Действуя от внешней стороны пятна к центру, аккуратно потрите матрас.

Промокните место сухой тканью, чтобы впитать лишнюю влагу. Посыпьте влажную очищенную область слоем пищевой соды.

Дайте матрацу высохнуть на воздухе в течение нескольких часов. После высыхания, удалите пищевую соду с помощью насадки для обивки пылесосом.



Плохой запах мочи от домашних животных можно убрать.

Для удаления пятен и запаха мочи из ковра

Бумажные полотенца или белые тряпки;

Дистиллированный белый уксус;

Посудомоечная жидкость;

Пищевая сода;

3% перекись водорода.

Если моча свежая, промокните ее бумажными полотенцами или белой тканью. Налейте в распылитель 1 стакан дистиллированного белого уксуса, 1 стакан воды и 2 чайные ложки жидкости для мытья посуды.

Чтобы избавиться от старого пятна от мочи, смешайте в пульверизаторе 3 столовые ложки пищевой соды, 1 стакан 3% перекиси водорода и две капли средства для мытья посуды.

В случае свежей мочи опрыскивайте пятно от мочи раствором уксуса, пока ковер не станет очень влажным. Для устаревшей мочи распылите раствор на ковер и дайте ему «впитаться» в течение 20 минут.

Для свежей мочи, начиная с наружных краев пятна и продвигаясь к центру, чтобы пятно не растеклось, используйте чистую белую ткань или щетку для чистки ковров, чтобы глубже проникнуть раствором уксуса в волокна ковра. Мягкими чистящими движениями продолжайте двигаться к чистому участку ткани, пока не заметите, что изменение цвета перешло на ткань. Используя сухую ткань или бумажные полотенца, промокните раствор.

Далее наполните вторую бутылку с распылителем простой водой и тщательно обрызгайте очищенную область, чтобы смыть остатки мыла. Промокните сухой тканью, пока влага не перестанет передаваться.

Как свежей, так и старой мочи дайте высохнуть на воздухе. Для светлого ковра используйте перекись водорода. Никогда не используйте его для чистки темных ковров, поскольку перекись водорода – это мягкий отбеливатель, который может вызвать обесцвечивание.

Для удаления пятен и запаха мочи из одежды

Пищевая сода;

Стиральный порошок;

Дезинфицирующее средство для стирки или хлорный отбеливатель (для цветных и белых хлопчатобумажных тканей).

Если вы не можете постирать вещь сразу или пятна мочи высохли, сделайте предварительное замачивание, наполнив миску достаточным количеством воды, чтобы покрыть ткань, и добавьте один стакан пищевой соды. Дайте ткани пропитаться.

Используйте горячую воду, рекомендованную ткани. Добавьте в воду 1 стакан пищевой соды и используйте сильнодействующее моющее средство на ферментной основе. Чтобы продезинфицировать ткань, используйте хлорный отбеливатель для белых тканей.

Протестируйте одежду на обоняние. Если вы все еще чувствуете запах мочи, не кладите вещицу в горячую сушилку. Тепло может затруднить удаление запаха. Если запах приятный, безопаснее всего дать предмету высохнуть на воздухе.

Если запах не исчез, повторите этапы замачивания и стирки. Обязательно используйте высококачественное моющее средство, содержащее достаточно ферментов, чтобы разорвать связки молекул запаха с тканью. Сушка на веревке на улице может помочь удалить запахи.