Як виявити постільних клопів та знищити їх: поради експерта

Постільні клопи псують людям сон вже протягом століть, і, на жаль, вони нікуди не зникають. Та виявити їх наявність не так складно, як вам може здатися.

Виявляється, популяція постільних клопів не тільки зросла за останні кілька років, але й деякі з них стали стійкими до звичних методів їхнього виведення. Тож якщо ви хочете викинути їх зі своєї оселі, вам знадобляться поради ентомолога Френка Міка з Orkin.

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Як перевірити дім на наявність клопів

Постільних клопів помітити не так вже й легко, якщо ви тільки не знаєте, що шукаєте. За розміром вони не більші, ніж пів сантиметра та мають червонувато-коричневий колір. Зазвичай вони рухаються дуже швидко, тож їх досить важко помітити.

Та якщо на вашому простирадлі чи матраці почали з'являтися незрозумілі червоні чи помаранчеві плями, це можуть бути розчавлені клопи чи їхні екскременти, тож вам потрібно з ними боротися.

Перевірка на наявність клопів має бути першим, що ви робите під час подорожей. Перш за все огляньте номер на наявність ознак зараження. Те, що ви шукаєте – це темні плями кольору чорнила на швах матраців, а також у м'яких меблях.



Виявити клопів можна по слідах на постелі / Фото Pexels

Та навіть якщо ви не подорожували останнім часом, вам варто також регулярно перевіряти свій дім на наявність клопів. Перевірте ті місця, де вони можуть ховатися протягом дня: ярлики на матрацах, шви та місця за плінтусами.

Як уникнути зараження

Найкращий спосіб позбутися клопів – взагалі не дати їм проникнути до вашої оселі. Для цього вам варто перевіряти усі меблі, які ви заносите всередину, навіть якщо вони абсолютно нові і ви щойно забрали їх з магазину.

Не забувайте й про те, щоб зберігати свій багаж після поїздок якомога далі від вашої постелі.

Як позбутися постільних клопів

Якщо уникнути зараження шкідниками все-таки не вдалося, ви можете їх позбутися. Для цього найкраще звернутися до професіоналів, адже саме вони знають найкращі стратегії для їхнього знищення.

Ви маєте пам'ятати також про те, що позбутися постільних клопів самостійно майже неможливо.