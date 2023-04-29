Три ознаки на шкірі, що вказують на проблеми з печінкою

Не втомлюємось повторювати, що необхідно уважно стежити за своїм тілом і шкірою. Часто це допомагає діагностувати хвороби.

Саме зміни на шкірі можуть попередити, що у вас є проблеми з печінкою, зокрема розвинулась жирова хвороба. Розповідаємо, на що ж треба звертати увагу.

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Як розпізнати проблеми з печінкою через шкіру

Жирова хвороба печінки буває двох видів – неалкогольна (спричинена накопиченням жиру у печінці) та алкогольна (з'являється через надмірне вживання відповідних напоїв).

У деяких людей із цим захворюванням розвиваються ускладнення. Так, фіброз печінки може перерости у цироз, що є потенційно небезпечно для життя, адже може спричинити печінкову недостатність.

Ба більше, такі пошкодження органу є незворотніми, тож важливо запобігти розвитку проблем. Для цього треба виявляти цироз на ранніх стадіях. Деякі його ознаки можуть з'явитись на шкірі – свербіж, пожовтіння чи легке утворення синців.



Стежте за своєю шкірою / Фото Pexels

Варто також зауважити, що симптоми жирової дистрофії печінки часто не проявляються, допоки хвороба не прогресує до цирозу. Інколи попередніми симптомами можуть бути біль у животі чи відчуття переповненості у його верхній правій частині.

Також ви можете відчувати нудоту, втрату апетиту або втрату ваги. У інших людей можуть розвинутися жовтяниця, набряки живота і ніг, сильна втома, сплутаність свідомості та слабкість.

Британський фонд печінки наголошує, що якщо з'являються темно-чорні випорожнення чи темна сеча, то потрібно звертатись за невідкладною медичною допомогою. І не лише. За будь-яких симптомів ідіть до медичних фахівців, щоб вони призначили ефективне лікування.